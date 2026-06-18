Supply planner till ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Upplands Väsby Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Upplands Väsby
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Vill du utvecklas inom Supply Planning? Sök rollen som Supply planner hos en stor detaljhandelskedja. Du styr varuflödet inför höstens viktiga säsong och blir en nyckelperson i ett härligt team!Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Academic Work söker nu en strukturerad och relationsskapande Supply planner till ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag. Företaget har över 240 varuhus och du kommer att utgå från deras huvudkontor i norra Stockholm.
I den här rollen blir du en nyckelperson under företagets absolut mest intensiva och spännande period – höst- och julsäsongen. Du kommer att ingå i ett av tre väl sammansvetsade team och arbeta tätt tillsammans med Inbound- och Demand Planners. Tillsammans fokuserar ni på hur varor förflyttas från centrallager ut till varuhusen för att hålla en hög servicegrad och ett starkt varutryck.
Detta är ett konsultuppdrag på heltid via Academic Work. Uppdraget sträcker sig över 6 månader med start i augusti och löper till och med sista januari 2027. Arbetstiderna är primärt kontorstid. Företaget tillämpar en flexibel hybridmodell där du förväntas vara på plats på kontoret majoriteten av dagarna.
Du erbjuds Vår kund erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med hög puls där du får stort eget ansvar och möjlighet att arbeta med komplexa flöden i en storskalig verksamhet under deras viktigaste säsonger.Dina arbetsuppgifter
Som Supply planner ansvarar du huvudsakligen för att planera, följa upp och säkerställa påfyllnaden av varor till varuhusen. Du är också den centrala kontaktpersonen och supporten för företagets drygt 240 varuhus i påfyllnadsrelaterade frågor.
Planera och optimera varuförsörjningen från lager till varuhus för att upprätthålla en hög servicegrad.
Deltaga aktivt i sortimentsrevideringar (t.ex. inför höst och jul) samt säkerställa att kampanjartiklar når varuhusen i rätt volym och vid rätt tidpunkt.
Genomföra analyser och ta fram beslutsunderlag för effektiva in- och utfasningar av artiklar.
Kommunicera och driva viktiga frågor inom Supply Planning samt ansvara för dina egna mötesslots under operativa möten.
Ta egna initiativ för att skapa ett gott samarbete med övriga avdelningar och varuhus.
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, logistik eller inköp – alternativt motsvarande erfarenhet från en liknande roll.
Besitter god systemvana och goda kunskaper i Excel. Du bör vara bekväm med basic formelhantering och pivot-tabeller.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
Har en bakgrund direkt från varuhusdrift eller detaljhandeln.
Har förståelse för varuförsörjningskedjan.
Har erfarenhet av systemet RELEX.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är en person som behåller lugnet även när tempot skruvas upp. Du är strukturerad, proaktiv och stresstålig, vilket gör att du inte stressar upp dig i onödan under den intensiva höstsäsongen. Då rollen innebär många kontaktytor är du mycket social, kommunikativ och skicklig på att bygga starka relationer.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AC33AQ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9969679