Supply Planner på heltid till livsmedels- och kemibolag i Malmö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Civilingenjörsjobb / Malmö Visa alla civilingenjörsjobb i Malmö
2025-09-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du jobba i en koordinerande roll där man har flera bollar i luften samtidigt? Beskriver du dig själv som självgående, flexibel och driven? Då har vi rollen för dig!
På kunds uppdrag söker vi just nu efter en Supply Planner på heltid. Arbetsuppgifterna omfattar hela inköps- och leveranskedjan, från beställning till uppföljning. Det innebär att säkerställa leveranser av varor och fylla på lagret genom dagliga inköp, hantera orderbekräftelser och följa upp leveranser. Du kommer även registrera leverantörsdokument, hantera reklamationer och kontrollera fakturor.
Detta är ett uppdrag på fyra månader, med start i början av oktober. Arbetstiderna är förlagda måndag - fredag på dagtid 08.00-16.30. I denna tjänst kommer du vara anställd av StudentConsulting men utföra arbetet hos vår kund i Fosie, Malmö.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har relevant utbildning inom exempelvis supply chain, service management eller inköp.
• Tidigare arbetat i en koordinerande eller serviceinriktad roll.
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
• Har god dator- och systemvana.
Arbetet sker i högt tempo, vilket kräver att man kan ta egna initiativ, är lugn och samarbetsvillig. God kommunikation krävs och stor vikt läggs vid en positiv attityd. Vi söker någon som kan starta omgående och har därför intervjuer löpande, så tveka inte på att ansöka redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg info@studentconsulting.com Jobbnummer
9507143