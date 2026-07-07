Supply Planner/Avropare till Orkla Foods, Tollarp
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2026-07-07
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Company description:
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag.
Job description:
Supply Planner/Avropare till Orkla Foods, Tollarp
Vill du vara med och påverka framtidens matproduktion?
Vi söker nu en Supply Planner/avropare till Orkla Foods fabrik i Tollarp. Hos oss får du möjlighet att arbeta mitt mellan fabrik och huvudkontor, där du får insikt i både produktion, inköp och gränssnittet mot sälj. Du blir en nyckelperson som bidrar till att säkra leveranser och utveckla våra processer – din röst väger tungt när vi löser utmaningar och driver förbättringar.
Om rollen I rollen som Supply Planner blir du en viktig del av fabriken i Tollarp och ansvarar för den operativa produktionsplaneringen, där planen optimeras utifrån leveranssäkerhet, produktivitet och lagervärde. En central del av arbetet är också att säkerställa att insatsvarorna finns på plats i rätt tid, så att produktionen kan flyta på som den ska. Här får du kombinera självständigt analysarbete med nära samarbete både inom fabriken och med centrala funktioner, och bidra till ett arbetssätt som präglas av tydlighet, sammanhållning och arbetsglädje. Den dagliga kontakten med produktionen gör att tempot är varierat och att prioriteringar kan skifta, samtidigt som samarbetet med Supply Network Planner, Demand Planner och fabriksledningen ger rollen ett brett perspektiv och en viktig plats i S&OP-processens korta horisont.
Vad du får möjlighet att arbeta med:
Optimera produktionsplanen för bästa möjliga totalekonomi i samverkan med Supply Network Planner, samtidigt som du hanterar dagliga prioriteringar och förändrade förutsättningar.
Planera insatsvaror till produktion; skicka inköpsorder och leverantörsprognoser samt upprätthålla löpande kommunikation med leverantörer. Vid behov kommunicera leveransproblem till central inköpsorganisation.
Följa avvikelsebaserade systemprocesser med stor vikt vid att underhålla masterdata.
Ansvara för att hantera fakturaavvikelser och reklamationer i samverkan med logistik och kvalitet.
Analysera avvikelser och följa upp KPI:er som leveranssäkerhet, lagervärde och kassationer för att driva förbättringar.
Leda och delta i viktiga möten inom S&OP-processens kortare horisont, inom fabriken och tillsammans med den centrala demand planning-avdelningen.
Profile description: Vi söker dig som Vi tror att du är en person som trivs i en roll där struktur, analys och samarbete går hand i hand. Din karriär har gett dig erfarenhet från produktionsplanering och/eller tillverkande industri och du har lätt för att se helheten, prioritera och fatta välgrundade beslut även när förutsättningarna förändras. Du är trygg i att agera självständigt, samtidigt som du uppskattar nära samarbete med kollegor och tvärfunktionella kontaktytor. Med ett effektivt och lösningsorienterat arbetssätt bidrar du aktivt till utveckling, ständiga förbättringar och ett gott samarbetsklimat. Din kommunikativa förmåga, analytiska skärpa och strukturerade approach gör att du skapar tydlighet och framdrift i det dagliga arbetet. Vidare för att lyckas i rollen ser vi att du:
Har högskoleingenjörsexamen inom Supply Chain eller likvärdig utbildning/erfarenhet
Har goda kunskaper i affärssystem, primärt SAP, gärna PPDS
Behärskar svenska och engelska på avancerad nivå i både tal och skrift
We offer: Information och ansökan Låter det här som en spännande utmaning? Ansök då senast 17/8 via vår hemsida där den fulla annonsen finna, www.orklafoods.se,
eller tipsa någon du tror skulle passa bra för tjänsten! Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. så vänta inte med din ansökan. Om du har specifika frågor som är viktiga för att kunna ta ställning till en ansökan är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Partners på martina.rudsvik@orklafoods.se
. Tyvärr har vi begränsade möjligheter att svara på frågor under semesterperioden.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13899-44297640". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orkla Foods Sverige AB
(org.nr 556238-0302), https://www.orkla.se
298 31 TOLLARP Arbetsplats
Orkla Foods Sweden Jobbnummer
9995769