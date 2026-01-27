Supply Chain-konsult Dynamics 365 F&SCM till vårt Göteborgskontor
Fellowmind Sweden AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-01-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fellowmind Sweden AB i Göteborg
, Halmstad
, Jönköping
, Helsingborg
, Växjö
eller i hela Sverige
Supply chain är kanske det område inom verksamhetsutveckling där man som konsult kan göra allra mest nytta. Området är brett och vi rör oss i allt från inköp och transport till lager och försäljning. Allt för att slutkunden ska få en så bra upplevelse som möjligt. Jobbar du idag som Dynamicskonsult med fokus på Supply chain och vill jobba i ett riktigt spännande och långsiktigt projekt? Då vill vi gärna träffas och berätta om varför Fellowmind är den bästa arbetsgivaren för dig!
Om tjänsten
Fellowmind fortsätter att växa och nu söker vi fler applikationskonsulter till vårt affärsområde Enterprise. Vi jobbar framför allt med ERP-systemet Microsoft Dynamics 365 for Finance and Supply chain management men rör oss i hela Microsofts plattform.
Som supply chain-konsult kommer du att hjälpa våra kunder att förbättra sina affärsprocesser inom supply chain, både genom nyimplementationer och i projekt hos befintlig kund.
"I min roll som supply chain-konsult behöver jag förstå kundens verksamhetsprocesser för att ta fram den bästa lösningen i affärssystemet. Tillsammans med mina kollegor arbetar vi mot gemensamma mål, att givetvis driva projektet framåt, men att även dela kunskaper och erfarenheter för varje kollegas utveckling. Det gör att jag aldrig känt mig ensam i min roll, oavsett i vilket skede projektet befinner sig i, och att jag alltid känt mig trygg att be om hjälp när det behövts." Så beskriver Jennica varför hon stormtrivs i rollen som Supply Chain-konsult hos oss på Fellowmind.
Vi är över 100 medarbetare i affärsområdet Enterprise varav drygt 40 framför allt jobbar inom supply chain. Vi jobbar tillsammans i och över våra team vilket gör att du får massor av trevliga kollegor som du kommer jobba mer eller mindre nära med över tid. Det viktigaste är att du aldrig är ensam och alla våra leveranser står vi för tillsammans. Redan innan första arbetsdagen blir du tilldelad en mentor som kommer att stötta dig både i arbetsuppgifterna och i Fellowminds värderingar. Däröver kommer du och din närmsta ledare att sätta en utvecklingsplan för dig som stäms av månadsvis.
I den här rollen kommer du gå in i ett av våra mest spännande projekt hos en kund med bas i Göteborg och där merparten av konsultteamet utgår från vårt härliga kontor på Masthuggskajen, men även är en hel del på plats hos kunden. Projektet är ett av våra större, och har pågått en längre tid men där vi behöver stärka upp när vi nu går in i nästa fas.
Vi söker dig som:
Idag arbetar som konsult inom Dynamics 365 och gjort det i minst 2 år
Har ett stort intresse för affärssystem och supply chain
Har ett affärsmässigt förhållningssätt samt motiveras av tydliga mål och resultat
Har en god samarbetsförmåga och är en teamplayer ut i fingerspetsarna
Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det praktiska
Start: Gärna omgående, men vi har givetvis förståelse för att du har en uppsägningstid som vi behöver ta hänsyn till.
Omfattning: Heltid, kontorstider, men vi är väldigt flexibla här och utgår från att det ska fungera för alla parter.
Placering: På vårt kontor på Masthuggskajen i Göteborg.
Rekryteringsprocessen kommer att bestå av telefonintervju, djupintervju, tester/case och referenstagning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7124806-1810101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fellowmind Sweden AB
(org.nr 556733-9865), https://career.fellowmind.se
Hälsingegatan 10 (visa karta
)
413 27 GÖTEBORG Arbetsplats
Fellowmind Sweden Jobbnummer
9707611