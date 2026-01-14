Supply Chain Specialist till bolag i Göteborg
2026-01-14
Your Talent är rekryteringsbyrån som sammanför människor med driv, nyfikenhet och talang!
För kunds räkning söker vi en Supply Chain Specialist. Vår kund är ett globalt industriföretag med nordiskt huvudkontor i Göteborgsområdet. Uppdraget är ett vikariat på heltid under ca 8-10 månader, med möjlighet till förlängning, och passar dig som är självgående, trygg i logistikprocesser och flöden samt har lätt för att snabbt sätta dig in i nya system och arbetssätt. Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Som Supply Chain Specialist arbetar du brett och operativt med att säkerställa effektiva och tillförlitliga leveranser genom hela logistikkedjan. Du ansvarar för att koordinera och följa upp flöden mellan leverantörer, produktion, lager och kunder för att säkerställa leveransprecision, kostnadseffektivitet och hög kvalitet.
• Planera och samordna leveransprocessen från beställning till leverans
• Ansvara för att lagerföring, materialstyrning och leverans sker effektivt
• Övervaka produktions och leveransstatus samt vidta nödvändiga åtgärder som behövs.
• Säkerställa rätt lagernivåer och arbeta med prognoser och planering
• Arbeta i nära samarbete med sälj och marknadsorganisation
• Identifiera avvikelser och driva förbättringsåtgärder i supply chain-processer
Vem är du?
Vi söker dig som har några års erfarenhet från en liknande roll, alternativt är du nyutexaminerad och har arbetat extra under din studietid med liknande arbetsuppgifter. Du har god Excel kunskaper, god systemvana och behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. Rollen passar dig som är driven och handlingskraftig och som trivs med att få saker att hända. Du arbetar gärna i en operativ och dynamisk miljö där dagarna kan variera och där flexibilitet är en naturlig del av arbetet.
• Eftergymnasial utbildning inom supply chain, logistik, ekonomi eller motsvarande
• Något eller några års erfarenhet av arbete inom supply chain/logistik/planering
• Mycket god systemvana med erfarenhet av ERP-system
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Stark analytisk förmåga och god förståelse för flöden och processerÖvrig information
Tjänsten är en projektanställning på ca 8-10 månader med start under januari 2026 och du blir anställd på företaget.
Ansökan/Kontakt
Vi samarbetar med rekryteringsföretaget Your Talent, ansök på www.yourtalent.se
För ytterligare information kontakta rekryteringskonsult Johan Sjöberg på 0761-709851 eller via mail johan.sjoberg@yourtalent.se
Vi arbetar med löpande urval vilket gör att vi gärna tar emot din ansökan snarast möjligt! Ersättning
