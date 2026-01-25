Supply Chain Specialist till bolag i Göteborg
Delve Interim & Search AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2026-01-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Delve Interim & Search AB i Göteborg
Vi söker en Supply Chain Specialist till ett mindre, växande bolag med internationella leverantörer och kunder. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med operativt genomförande och ger dig möjlighet att bygga strukturer, fatta beslut och påverka hela leverantörskedjan. Här får du korta beslutsvägar, stort handlingsutrymme och en nyckelroll i företagets fortsatta tillväxt, både nationellt och internationellt.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-01-25Om tjänsten
Som Supply Chain Specialist får du ett nyckelansvar för hela operationsfunktionen - från prognos och planering till inköp, logistik och IT. Du säkerställer effektiva och strukturerade flöden, stabil leveransförmåga och hög kundnöjdhet, samtidigt som du bidrar till företagets långsiktiga utveckling.
I rollen arbetar du nära ledning, sälj och externa partners och kombinerar operativt ansvar med strategiskt förbättringsarbete. Du driver processer kring inköp, orderhantering, lager och transporter, säkerställer korrekt data i affärssystem och följer upp KPI:er som leveransprecision och lageromsättning.
Du är också kontaktperson gentemot leverantörer, fraktbolag, 3PL-partners och IT-leverantörer, samt ansvarar för att utveckla och kravställa IT-lösningar kopplade till affärssystem och integrationer. Rollen ger dig möjlighet att leda förbättringsprojekt, skapa tydliga processer och bidra direkt till effektivitet, kostnadsoptimering och affärstillväxt. Det här är en bred och affärsnära roll där du verkligen kan göra skillnad varje dag.
Om dig
Vi söker dig som är trygg i att ta ett helhetsansvar och som har flera års erfarenhet av att arbeta i en affärsnära roll inom operations, logistik eller supply chain. Du är van att kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande och trivs i en miljö där struktur, analys och beslutsfattande är avgörande för framgång.
Du har en relevant eftergymnasial utbildning inom logistik, supply chain, industriell ekonomi, IT eller motsvarande, och gedigen erfarenhet av prognosarbete, inköp, lagerstyrning och uppföljning av varuflöden. Du har mycket god systemvana och erfarenhet av att arbeta i ERP- och affärssystem, samt god förståelse för IT-integrationer och digitala flöden. Erfarenhet av samarbete med 3PL-leverantörer är meriterande.
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad, med förmåga att skapa stabilitet, tydlighet och framdrift. Du är självgående, prestigelös och trygg i dialogen med både interna och externa intressenter. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift och trivs i en roll där du förväntas ta ansvar, driva förbättringar och bidra till verksamhetens långsiktiga utveckling. Övrig information
Tjänsten är en direktrekrytering till kund med arbetsplats i Göteborg. Rollen är en heltidstjänst med kontorstider, måndag till fredag.
KONTAKT
I den här rekryteringen samarbetar bolaget med Delve Interim & Search. Välkommen att kontakta Linus Erwander på +46 729 62 07 67 eller linus.erwander@delvegroup.se
för mer information. Då intervjuer och urval sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7099423-1806361". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delve Interim & Search AB
(org.nr 559542-5579), https://delve.teamtailor.com
Götgatan (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Delve Interim & Search Jobbnummer
9702970