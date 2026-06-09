Supply Chain Specialist Flyg Till Fm Transportenhet Fmlog
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2026-06-09
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Vill du ta nästa steg i karriären och samtidigt bidra till ett säkrare samhälle? Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens inom flyglogistik i en verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag.Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för Logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten - nationellt och internationellt. I FMLOG finns Försvarsmaktens transportenhet som utgör Försvarsmaktens centrala transportledning med bland annat funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom Försvarsmaktens strategiska och operativa transporter av såväl personal, materiel som hela förband. Transporter sker bland annat som flygtransport, sjötransport, landsvägs- och järnvägstransporter, såväl inom som utom riket.
Utvecklings- och funktionsavdelningen stödjer högre chefs planering med specialistkunskap inom transportfunktioner som exempelvis avtal, tull och farligt gods samt med sakområdesspecialister inom transportslagen FLYG, SJÖ, VÄG och JÄRNVÄG. Den centrala transportledningen befinner sig fortsatt i etablering och utveckling, vilket skapar möjligheter att i denna befattning påverka, vara initiativrik och ta stort eget ansvar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sakområdesspecialist befinner du dig i en dynamisk vardag där arbetsuppgifterna har skiftande karaktär och kontaktytorna är många. Ditt arbete och den verksamhet du ingår i är förutsättningsskapande för att säkerställa Försvarsmaktens och allierades behov av militär rörlighet.
Du ska leda etablering och vidareutveckling av Försvarsmaktens övergripande transportkapacitet inom ditt specialistområde baserat på givna strategiska inriktingar. Du deltar i beredningar, framtagande av styrningar och direktiv avseende säkerställande av Försvarsmaktens transportkapacitet. Inom transportslag FLYG innebär det kapacitet, infrastruktur, ledning och teknik, där du inom ditt specialistområde utarbetar styrningar, anvisningar och annan dokumentation.
Du etablerar och upprätthåller nationella och internationella relationer inom transportområdet inom såväl myndigheter som branschorganisationer. I detta ingår även att vid behov representera Försvarsmakten i internationella samarbetsforum inom ditt specialistområde.
Du är som sakområdesspecialist en kunskapsresurs för Försvarsmaktens organisation och ska vara beredd att delta i militära övningar inom ramen för krigsförbandet i alla konfliktnivåer.Kvalifikationer
Akademisk examen alternativt certifiering inom flyglogistik eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant
Flerårig erfarenhet av arbete inom civil logistik eller supply chain management inom flygtransporter
Erfarenhet av samverkan med myndigheter
Aktuell och bred erfarenhet av projektarbete
God administrativ förmåga
Körkort B.Dina personliga egenskaper
Vi välkomnar dig som har operativ förmåga och tycker det är spännande att få bidra till återtagandet av Försvarsmaktens och Totalförsvarets förmågor.
Du har förmåga att skapa effektiva processer och styrningar i samverkan med andra samt dokumentera dessa. Du har lätt för att bygga relationer, samverkar obehindrat med interna och externa aktörer på olika nivåer och har god förståelse för andras krav och förutsättningar. Du kan också agera självständigt, tar egna initiativ och skapar kreativa lösningar för en effektiv struktur i verksamheten.
Då du i rollen som Supply Chain Specialist/sakområdesspecialist hanterar arbetsuppgifter som berör muntlig och skriftlig framställan ser vi även att du är analytisk, strukturerad och kommunikativ med god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet inom Försvarsmakten logistikområde med tyngdpunkt transporter
Erfarenhet av offentlig upphandling av transporttjänster
Erfarenhet av internationell tjänstgöring
Reservofficersutbildning
Genomförd värnplikt eller Grundläggande Militär Utbildning (GMU).
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare (sex månaders provanställning tillämpas för dig som inte redan är anställd i myndigheten)
Omfattning: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Civil befattning
Tjänsteresor förekommer
Tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Välkommen att kontakta rekryterande chef Kn Daniel Olsen, tjf Avdelningschef.
Fackliga företrädare
OFR/O: Peter Andersson
OFR/S: Stina Gustavsson
SEKO: Eva-Britt Steen
SACO: Magdalena Sewall
Samtliga nås via växeln, tfn 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-25.
Ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev där du beskriver varför du är lämplig för befattningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
107 86 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9956143