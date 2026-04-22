Supply Chain Planner till internationellt bolag inom energi!
Vill du arbeta i en affärsnära roll där du får kombinera analys, planering och koordinering i en dynamisk miljö? Nu söker vi en Supply Chain Planner till ett internationellt bolag inom energisektorn med placering i Stockholm.Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Som konsult blir du en del av bolagets Supply Chain-funktion och teamet inom Planning & Optimizing. Teamets uppdrag är att optimera varuflödet från raffinaderier och depåer med fokus på både lönsamhet och hållbarhet.
Du arbetar i en central funktion med många kontaktytor, både internt och externt, och ansvarar för att planera och koordinera flöden i en föränderlig miljö där snabba beslut och prioriteringar är en naturlig del av vardagen. Rollen innebär arbete i digitala planeringssystem där du dagligen säkerställer effektiva leveranser och optimerade lagernivåer.Dina arbetsuppgifter
Planera och koordinera fartygsleveranser till och från depåer
Ta fram, uppdatera och optimera planer för interna leveranser och inköp
Styra och optimera lagernivåer och depåtillgänglighet
Säkerställa produktblandningar utifrån kvalitetsspecifikationer och hållbarhetsmål
Planera och koordinera köp och försäljning mellan samarbetspartners
Vi söker dig som
Har en akademisk examen inom Supply Chain, industriell ekonomi eller liknande
Goda kunskaper i MS Office.
Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift.
Trivs med att arbeta med flera parallella informationsflöden
har 3 års erfarenhet av Supply Chain- arbete inklusive planering av flödet
har 3 års erfarenhet av att arbeta i ett ERP-System
Det är meriterande om du har
Vana att arbeta i internationella team.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Strukturerad och noggrann med ett öga för detaljer
En tydlig och smidig kommunikatör
Självgående och proaktiv i ditt arbetssätt
Snabb på att sätta dig in i nya processer och arbetssätt
Trygg i att fatta egna beslut
Lösningsorienterad och flexibel
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5L9QJV". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
