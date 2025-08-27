Supply Chain Manager till innovativa och framåtsträvande ReQuTech!
2025-08-27
Har du ett stort intresse för rymden och vill bidra till ökade kommunikationsmöjligheter för kunder inom offentlig och privat sektor? Här får du chansen att varje dag göra skillnad tillsammans med ett engagerat team i en spännande tillväxtfas.
Som Supply Chain Manager får du helhetsansvaret för att planera, leda och utveckla deras leveranskedja - från inköp och logistik till leverans av avancerade SATCOM-terminaler. Din roll blir avgörande för att skapa effektiva flöden, säkerställa leveransprecision och bygga starka relationer med både leverantörer och interna team.
Hos ReQuTech får du en nyckelroll i företagets fortsatta framgång. Du välkomnas till ett familjärt bolag med stark kultur där de tillsammans driver utvecklingen framåt.
ReQuTech (Research, Quality & Technology) utvecklar högteknologiska kommunikationslösningar för satellitkommunikation (SATCOM). De arbetar globalt med kunder inom försvarsindustrin, myndigheter, rymdorganisationer (bl.a. ESA och Rymdstyrelsen) samt kommersiella aktörer. ReQuTechs produkter används i allt från avancerade terminaler på marken till system i rymden. De är ISO-certifierade och har ett flertal patent.
Just nu är de ett scale-up bolag i snabb tillväxt och hos ReQuTech blir du en viktig del av ett multidisciplinärt team där mekanik, elektronik, mjukvara och systemutveckling möts.
Du erbjuds
• Ett innovativt och nytänkande företag som strävar framåt, här kommer du att få möjlighet att påverka inte bara din roll utan företagets framtid
• Möjlighet att ingå i optionsprogram
• En viktig roll i företaget från dag ett där du kommer bidra med din kompetens
• Mycket goda utvecklingsmöjligheter, där du kan utvecklas inom ett område som intresserar dig såsom teamledaransvar, specialistroller eller liknande
• Kompetensutvecklingsmöjligheter där du själv kan få vara med och påverka vilka områden du skulle vilja utvecklas inom
• Ett sammansvetsat team i Linköping som gärna umgås och gör aktiviteter som padel eller AW
• Goda förmåner som försäkringsavtal och pensionsförmåner
Dina arbetsuppgifter
Som Supply Chain Manager ansvarar du för att planera, optimera och driva hela deras material- och produktionsförsörjning. Du kommer att vara nyckelpersonen i att säkerställa effektiva flöden från inköp till leverans, och arbeta nära produktion, utveckling, projektledning och våra globala leverantörer.
• Ansvar för hela supply chain-processen, från materialinköp till färdig produkt.
• Planering och uppföljning av produktion i Monitor ERP.
• Koordinering med leverantörer och underleverantörer globalt.
• Utveckling av processer för att förbättra leveranssäkerhet, kostnadseffektivitet och kvalitet.
• Prognoshantering och kapacitetsplanering i nära samarbete med projektledare och operations.
• Leda och följa upp inköps- och logistikaktiviteter.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant högskoleutbildning inom logistik, industriell ekonomi eller liknande.
• Har flera års erfarenhet av supply chain/inköp/produktion, gärna från teknik- eller tillverkningsindustrin.
• Har mycket goda kunskaper i Monitor ERP (planering, inköp, produktion, lager).
• Har förmåga att driva förbättringsarbete och strukturera komplexa processer.
• Har starka kommunikativa färdigheter och vana att samarbeta med både interna och externa intressenter.
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• Har svenskt medborgarskap (krav p.g.a. försvarsrelaterade uppdrag; dubbelt medborgarskap OK)
För denna process ber vi dig att skicka in dina betyg från högskolan.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från internationella leverantörsnätverk.
• Erfarenhet från ISO-certifierade miljöer.
• Erfarenhet av tillverkning av tekniska produkter.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om ReQuTech HÄR. Ersättning
