Supply Chain Coordinator till välkänt industriföretag
SJR in Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-03-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens hållbara leveranskedjor? SJR söker nu en Supply Chain Coordinator för ett längre konsultuppdrag hos ett välkänt industriföretag med kontor i Flemingsberg, strax söder om Stockholm. Detta är ett uppdrag med start så snart som möjligt och 6-12 månader fram. Här får du arbeta i en dynamisk och kunnig grupp där samarbete, engagemang och utveckling står i fokus. Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
I denna roll blir du en del av ett engagerat Order Support-team som tillsammans ansvarar för hela värdekedjan - från leverantör till kund. Du får arbeta i en kontaktnära miljö med många interna och externa samarbetspartner, vilket gör rollen både varierande och utvecklande. Här får du möjlighet att bidra till förbättringsarbete, ta egna initiativ och påverka processer som skapar värde för både verksamheten och kunderna.
Ansvarsområden
• Ansvara för utvalda leverantörer och följa upp deras leveransförmåga
• Samarbeta nära funktioner som Quality, Lead Buyers och Business Units
• Bidra till att upprätthålla hög servicenivå och skapa goda kundupplevelser inom tung industri
• Följa upp, analysera och agera på KPI:er kopplade till distribution och leverantörsprestation
• Delta aktivt i förbättringsarbete och driva utveckling av supply chain-processer
Lämplig bakgrund
Vi söker dig med relevant utbildning inom exempelvis ekonomi, logistik eller Supply Chain Management, gärna kombinerat med erfarenhet av operativt inköp eller liknande arbetsuppgifter. Du har god förståelse för supply chain-flöden och känner dig bekväm i Microsoft Office. Erfarenhet från kontaktintensiva roller med olika interna och externa intressenter är meriterande. För rollen krävs att du behärskar både svenska och engelska flytande i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Du är en positiv och lösningsorienterad lagspelare som trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du drivs av att nå uppsatta mål och har lätt för att skapa struktur i ditt arbete. Förbättringsarbete faller sig naturligt för dig, och du vågar testa nya idéer samt agera där du ser potential att utveckla arbetssätt. Med din kommunikativa förmåga och ditt engagemang bidrar du till ett öppet och samarbetsinriktat arbetsklimat.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-04-30.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2024/12/SJR-konsult-annons-6.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Arbetsplats
SJR Kontakt
Atena Vinogradova atena.vinogradova@sjr.se
9829378