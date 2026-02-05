Supply Chain Analyst till bolag inom Fordonsindustin
2026-02-05
Vi söker en senior konsult inom Supply Chain till ett affärskritiskt uppdrag hos en global aktör inom fordonsindustrin. Rollen har fokus på halvledare och elektroniska komponenter och innebär ansvar för att identifiera och hantera risker i en komplex, global leveranskedja. Uppdraget passar dig som trivs i en självständig och strategisk roll med stor påverkan.
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu en Senior Supply Chain Analyst till ett uppdrag hos en global aktör inom fordonsindustrin. Rollen har ett tydligt fokus på halvledare och elektroniska komponenter och är avgörande för att säkerställa en robust och motståndskraftig leveranskedja i en omvärld präglad av geopolitisk osäkerhet, snabba teknologiska skiften och komplexa globala leverantörsflöden.
Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för att identifiera, analysera och hantera risker kopplade till elektronikförsörjning, både proaktivt och reaktivt. Du kommer att arbeta nära såväl interna intressenter som externa leverantörer och partners, och fungera som en viktig rådgivande och drivande kraft i frågor som rör halvledarmarknaden, komponenttillgänglighet och strategiska vägval.
Detta är en nyckelroll där du förväntas ta stort eget ansvar, snabbt skapa dig en helhetsbild och självständigt driva arbetet framåt i en organisation med högt tempo och stor komplexitet.
ARBETSUPPGIFTER: Följa och analysera trender, marknadsutveckling och best practice inom halvledar- och elektronikindustrin genom benchmarking av hela leveranskedjan
Samla in, strukturera och analysera stycklistor (Bill of Materials) för elektroniska styrenheter (ECU:er) och andra elektroniska komponenter
Identifiera kort-, medel- och långsiktiga risker i leveranskedjan, exempelvis kopplat till obsolescence, marknadstillgänglighet, produktionskapacitet och geopolitiska faktorer
Leda och driva aktiviteter för riskminimering i nära samarbete med interna och externa parter
Identifiera potentiella kostnadsbesparingsmöjligheter och effektiviseringar
Stödja utveckling och implementering av inköps- och försörjningsstrategier för elektronikkomponenter tillsammans med globala kategoriansvariga
Bygga och underhålla starka relationer med leverantörer och partners inom elektronikområdet
Driva det dagliga arbetet strukturerat och rapportera status, risker och rekommendationer till senior ledning
VI SÖKER DIG SOM: Har flerårig erfarenhet av arbete inom supply chain, inköp eller leveranskedjerelaterade frågor i en internationell industrimiljö
Har arbetat med eller nära elektronik, halvledare eller tekniskt komplexa komponenter
Har god förmåga att analysera komplex information och omsätta den i konkreta slutsatser och rekommendationer
Är van att arbeta självständigt i seniora roller med stort eget ansvar
Har mycket god kommunikativ förmåga på engelska, i tal och skrift
Meriterande krav:
Erfarenhet från fordons-, anläggnings- eller annan tillverkningsindustri med hög volym och långa produktlivscykler
Erfarenhet av riskhantering kopplat till globala leveranskedjor
Förståelse för halvledarmarknaden och dess dynamik, inklusive produktionsledtider och geopolitiska beroenden
Tidigare arbete i nära samarbete med globala leverantörer och multikulturella organisationer
Akademisk utbildning inom teknik, ekonomi, supply chain eller motsvarande (ses som ett kvitto på analytisk förmåga snarare än ett absolut krav)
Som person är du självgående, strukturerad och initiativtagande. Du trivs i roller där ramarna inte alltid är helt givna och där du förväntas identifiera både problem och lösningar på egen hand. Du är en stark nätverksbyggare med förmåga att skapa förtroende på olika nivåer i organisationen och fungerar väl som en rådgivande partner i komplexa frågor. Med ett strategiskt perspektiv, hög integritet och ett tydligt driv bidrar du till stabilitet och långsiktighet i en affärskritisk del av verksamheten.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Norra Stockholm
Rekryteringsansvarig: Nora Sundberg
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
