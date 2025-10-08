Supplier Quality Engineer till industriföretag i Karlskrona!
2025-10-08
Är du en analytisk och handlingskraftig ingenjör som trivs med att lösa problem nära produktion och leverantörer? Här får du möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad miljö och bidra till att säkerställa kvaliteten i strategiskt viktiga projekt.
Om rollen
Som Supplier Quality Engineer arbetar du med att säkerställa och utveckla kvalitetsarbetet inom organisationens processer, med fokus på leverantörer, produktion och montering. Rollen innebär att följa upp och analysera resultat, identifiera förbättringsområden och driva åtgärder för att både säkerställa och höja kvaliteten.
Du blir en del av kvalitetsavdelningen och ansvarar för att leveranser av varor och tjänster uppfyller gällande krav från godsmottagning till färdig produkt. Arbetet kombinerar analytisk förmåga och praktisk förståelse för tillverkningsprocesser.
Du arbetar tätt med kollegor inom inköp, produktion och teknik samt har kontinuerlig kontakt med leverantörer för att följa upp, analysera och driva kvalitetsförbättringar.
Exempel på arbetsuppgifter
• Utföra grundorsaksanalyser och hantera kvalitetsavvikelser - identifiera, analysera och driva lösningar på problem i leveranser eller processer
• Granska befintliga leverantörer, certifikat och kvalitetsdokumentation samt säkerställa att avtalade krav följs
• Delta i och utveckla kvalitetsprocesser kopplade till inköp och produktion
• Bidra till löpande förbättring av rutiner och arbetssätt inom leverantörskvalitet
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och några års erfarenhet från industriell miljö. Du har en analytisk förmåga, trivs i en roll med både dataanalys och praktiskt problemlösande, och tycker om att samarbeta med olika funktioner i verksamheten. Du är noggrann, metodisk och har lätt för att skapa struktur i ditt arbete.
Du trivs i en roll där du får ta ansvar, analysera avvikelser och driva förbättringar tillsammans med andra - alltid med målet att leverera högsta kvalitet.
• Alt. 1: Erfarenhet från tillverkande industri, i en roll kopplad till kvalitetsarbete
• Alt. 2: Erfarenhet som beredare eller produktionstekniker i kombination med relevant utbildning
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Förståelse för leverantörskvalitet, inköp och produktion
Meriterande
• Erfarenhet av grundorsaksanalys och avvikelsehantering
• Erfarenhet av leverantörsbedömningar
• Kunskap om olika tillverkningsmetoder
• Tidigare erfarenhet från roller som kvalitetsingenjör, produktionstekniker eller beredare
Kundföretaget är en väletablerad industriell aktör som utvecklar och levererar tekniskt avancerade produkter och lösningar till en internationell marknad. De arbetar långsiktigt med innovation och kvalitet och erbjuder en arbetsmiljö där du ges möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor.
Mer om företaget på eventuell intervju
Start: Omgående
Arbetstider: 08:00-17:00
Placeringsort: Karlskrona Ersättning
