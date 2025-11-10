Supervisor/Arbetsledare till täktverksamheten i Dalarna
2025-11-10
Borlänge
Säter
Gagnef
Hofors
Borlänge
Rättvik
Mora
Gävle
Affärsområde NCC Industry är en nordisk organisation specialiserad på hållbara lösningar inom stenmaterial, asfalt och vägbeläggning. Genom kundanpassade koncept och moderna arbetsmetoder kan vi erbjuda dig ett spännande arbete i en utvecklande miljö.
Det geografiska området har en starkt tillväxt och inom vårt Area Managerområde North South behöver vi förstärka vår verksamhet med en driven Supervisor/arbetsledare. Detta är rollen för dig som söker ett fritt arbete med goda utvecklingsmöjligheter i en verksamhet som ständigt arbetar med utveckling.
I rollen som Supervisor/Arbetsledare inom täktverksamheten planerar, leder och fördelar du arbete och resurser, vilket innebär att du:
säkerställer att de anläggningar du ansvarar för följer gällande tillstånd,
att produktionen sker enligt årlig produktionsplanering och fastställda kvalitetsramar
att produktionen sker så effektivt som möjligt utifrån marknadens efterfrågan
att provtagning genomförs i enlighet med kontrollprogram/kontrollplaner,
Du säkerställer regelefterlevnad enligt våra ordnings- & skyddsregler genom ett aktivt arbetsmiljöarbete
har arbetsledande ansvar för underställd personal och
ansvarar för att skapa ett gott samarbete med underleverantörer och kunder.
Det kommer också finnas möjlighet att påverka innehållet i tjänsten genom olika utvecklingsprojekt tex bygga upp och planera driften av en mottagnings- och återvinningsanläggning, då en effektiv logistik och ett högt fokus på återvinningsgrad av alla inkommande massor kommer att utgöra en allt större del av vår verksamhet.
Till din hjälp har du engagerade yrkesarbetare och underentreprenörer. Ditt arbetsområde blir täktverksamheten i och runt Dalarna. Du rapporterar till ansvarig Site Manager/Platschef i området.
Du har flerårig erfarenhet inom krossverksamhet alternativt bygg- och anläggningsbranschen, samt tidigare erfarenhet av att leda underställd personal. Du har lägst teknisk utbildning på gymnasienivå. Du har god datavana och viss erfarenhet av administrativt arbete. Vi ser gärna att du har jobbat med återvinning, cirkulära lösningar och mottagning av schaktmassor, då dessa områden bidrar till en hållbar och effektiv täktverksamhet.
Du är en drivande och engagerad person som vill leda och skapa resultat tillsammans med oss. Du är noggrann, kommunikativ och relationsinriktad då du ser värdet av att utveckla goda relationer med kollegor och underleverantörer.
Anställningen är en tillsvidareanställning med placering i första hand på vår site mellan Falun och Borlänge. Arbete kommer även att bedrivas på våra andra anläggningar i området. Provanställning kan tillämpas vid behov. Då tjänsten innebär resor i området är B-körkort och tillgång till bil ett krav för tjänsten.
I enlighet med NCCs säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroller på våra slutkandidater.
Läs mer om rollen som Supervisor här www.ncc.se/jobba-pa-ncc/mot-vara-medarbetare/arbetsledare/
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta gärna Site Manager Roger Liljebjörn på roger.liljebjorn@ncc.se
. Urval sker löpande så ansök så snart som möjligt, dock senast 30 november 2025.
Varmt välkommen med din ansökan!
NCC ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder.
Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
