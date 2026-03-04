Suomenkielen opettaja 84% /lärare i finska 84%
2026-03-04
Sverigefinska skolan i Stockholm är en tvåspråkig friskola belägen på Fridhemsplan. Vi har strax över 500 elever och 80+ personal.
Till vårt team på högstadiet söker vi en modersmålslärare och mentor.
Vi söker en pedagog som har erfarenhet av att undervisa på högstadiet. Gärna även erfarenhet av mentorskap. Som person är du flexibel, samarbetsvillig och lösnings fokuserad. Ditt närmsta team består av en mentors kollega. Vi uppmuntrar även andra ämnesövergripande samarbeten i vårt team.
Tjänsten är en tillsvidare tjänst.
Tukholman ruotsinsuomalainen koulu on kaksikielinen koulu, joka sijaitsee Tukholman keskustassa. Koulua käy reilut 500 oppilasta ja henkilökuntaa on n. 80 henkilöä.
Yläasteen tiimiin haetaan suomenkielen opettajaa ja luokanvalvojaa.
Haemme opettajaa, jolla on kokemusta yläasteen opetuksesta, mielellään myös kokemusta mentoriudesta. Henkilönä olet joustava, yhteistyöhaluinen ja ratkaisukeskeinen. Lähin tiimisi on luokanvalvojakollega. Myös muu aineiden välinen yhteistyö on tervetullutta.
Virka on vakituinen työsuhde
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: pauliina.lagerspets@sverigefinskaskolan.eu
http://www.sverigefinskaskolan.eu
Sverigefinska Skolan I Stockholm AB
