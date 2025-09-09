Sundsvalls tingsrätt söker en registrator (vikariat)
Sundsvalls tingsrätt är en medelstor domstol som har gemensam chef och gemensamma lokaler med Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall och Rättshjälpsmyndigheten. Sammanlagt är vi omkring 50 medarbetare.
Sundsvalls tingsrätt är en öppen och modern arbetsplats där vi bedriver ett aktivt arbete med att nå satta mål för verksamheten. Vi arbetar även aktivt med att utveckla vårt eget arbetsmiljöarbete där trivsel och friskvård ligger oss varmt om hjärtat - varje medarbetare är hos oss en viktig resurs i att utveckla detta arbete. Som registrator ingår du som en del i arbetsgemenskapen på domstolen.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där varje dag känns som den viktigaste?
Då är rollen som registrator vid Sundsvalls tingsrätt rätt för dig. Här får du arbeta med varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en miljö där vi ständigt utbyter kunskap och perspektiv. Det skapar en stark gemenskap och en stöttande kultur, där kollegor fungerar som förebilder och finns där som ett stöd när utmaningarna kräver det.
Genom vårt arbete stöttar vi den demokratiska grunden, och det vi gör är viktig - för din och allas rättssäkerhet.
Om rollen
Som registrator utgör du en central roll i domstolens dagliga arbete. Du arbetar tillsammans med en registratorskollega och kommer även att ha ett nära samarbete med handläggarna på domstolen. Arbetet är varierande, socialt och kräver både struktur och flexibilitet - perfekt för dig som trivs i en dynamisk miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som registrator kommer du att:
• Registrera mål och ärenden som inkommer digitalt eller via post
• Bevaka registratorsmejllådan
• Hantera utlämnande av allmänna handlingar
• Registrera ärenden i det administrativa diariet
• Ha daglig kontakt med parter, ombud, myndigheter och allmänhet
Det kan även bli aktuellt att stötta din registratorskollega med viss handläggning av brottmål, domstolsärenden och tvistemål
Om dig
I rollen som registrator är du noggrann, självständig och levererar uppgifter av hög kvalité. Du har en stark förmåga att prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt. Din kommunikativa och samarbetsinriktade personlighet gör att du bemöter människor professionellt och bygger goda relationer. Du är lösningsorienterad, självständig och trivs med ansvar, samtidigt som du bidrar till arbetsgruppens gemensamma mål.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.

Kvalifikationer
• Slutförd och godkänd gymnasieutbildning
• Goda datorkunskaper, inklusive Officepaketet och andra dokumenthanteringssystem
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
• Eftergymnasial utbildning som är relevant för arbetet, tex Paralegalutbildning eller annan juridisk handläggarutbildning.
• Tidigare erfarenhet av arbete vid domstol, myndighet eller annan juridisk verksamhet
Vi erbjuder
Vårt arbete är viktigt för din och allas rättssäkerhet. Därför vill vi erbjuda en bra arbetsmiljö och förmåner som underlättar för dig både på och utanför arbetet.
Några av våra förmåner är:
• Friskvårdsbidrag 3500 kr
• En friskvårdstimme varje vecka.
• Flextid
• Läs mer om våra övriga förmåner här (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/att-jobba-i-sveriges-domstolar/varfor-jobba-hos-oss/formaner-och-villkor/)
Praktisk information
Anställningen avser ett vikariat fram till februari 2027 då en av våra registratorer ska vara föräldraledig. Tillträde sker snarast.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
