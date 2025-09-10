Sundsvalls tingsrätt söker en administratör (vikariat)
Sveriges Domstolar, Sundsvalls tingsrätt / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2025-09-10
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Sundsvalls tingsrätt i Sundsvall
Sundsvalls tingsrätt är en medelstor domstol som har gemensam chef och gemensamma lokaler med Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall och Rättshjälpsmyndigheten. Sammanlagt är vi omkring 50 medarbetare.
Domstolens administration leds av chefsadministratören och består i dag av 8 medarbetare. Administrationen arbetar bl.a. med intern och extern service, personal- och ekonomiadministration, registratur och arkiv, nämndemannahantering, ordning- och säkerhet, teknik och IT.
Sundsvalls tingsrätt är en öppen och modern arbetsplats där vi bedriver ett aktivt arbete med att utveckla vårt eget arbetsmiljöarbete och där trivsel och friskvård ligger oss varmt om hjärtat.
Vill du ha ett meningsfullt omväxlande arbete med inriktning på intern service och möjlighet till utveckling?
Då är rollen som administratör vid Sundsvalls tingsrätt rätt för dig. Här får du arbeta med varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en miljö där vi ständigt utbyter kunskap och perspektiv.
Genom vårt arbete stöttar vi den demokratiska grunden, och det vi gör är viktig - för din och allas rättssäkerhet.
Om rollen
Som administratör vid tingsrätten har du en bred serviceinriktad roll. Du arbetar med administration i områden som ekonomi, personal, upphandling, IT och intern service. Du fungerar även som administrativt stöd till tingsrättens ledning.
Arbetet innebär många kontaktytor både internt och externt.
Vår verksamhet är dynamisk och dina arbetsuppgifter kan komma att förändras över tid.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat
• Fakturahantering
• Upphandling och inköp
• Publicering på intern och extern webbsida
• Behörighetshantering
• Administration av rekryteringssystemet (Visma)
• Intern support av telefoni och presentationsutrustning
• Nämndemannahantering
• Administrativt ledningsstöd, exempelvis genom att göra sammanställningar, ta fram underlag och policys
Bland dina uppgifter kan det även vara aktuellt att hålla i utbildningspresentationer och informationstillfällen för nämndemän.
Om dig
Du är en serviceinriktad person som trivs när du kan stödja andra. Du är självgående, initiativtagande och van att hantera flera arbetsuppgifter parallellt med god kvalitet.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och att kommunicera på ett tydligt och enkelt sätt.
Vi arbetar i många olika administrativa system vilka förändras och uppdateras över tid. Det är därmed viktigt att du har lätt att lära och intresse av att arbeta med olika system.
Vi förutsätter att du är en van och bekväm datoranvändare med mycket god kompetens i Officepaketet.
Genom din kommunikativa och samarbetsinriktade personlighet bemöter du människor professionellt och bygger goda relationer.
För att trivas hos oss behöver du ha ett mycket flexibelt och prestigelöst förhållningssätt och kunna rycka in och hjälpa till där det behövs. Du tycker om att lösa problem av varierande slag och tänker gärna kreativt.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2025-09-10Kvalifikationer
• Slutförd och godkänd gymnasieutbildning
• Mycket goda datorkunskaper, inklusive Officepaketet
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
• Eftergymnasial utbildning som är relevant för arbetet, t.ex. Paralegalutbildning eller inom administrativt område.
• Tidigare erfarenhet av serviceinriktat administrativt arbete
Vi erbjuder
Vårt arbete är viktigt för din och allas rättssäkerhet. Därför vill vi erbjuda en bra arbetsmiljö och förmåner som underlättar för dig både på och utanför arbetet.
Några av våra förmåner är:
• Personliga utvecklingsmöjligheter i form av internutbildningar
• Friskvårdsbidrag 3500 kr
• En friskvårdstimme varje vecka.
• Flextid
• Läs mer om våra övriga förmåner här (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/att-jobba-i-sveriges-domstolar/varfor-jobba-hos-oss/formaner-och-villkor/)
Praktisk information
Anställningen avser ett vikariat på sex månader då en av våra administratörer ska vara tjänstledig för att prova en annan tjänst. Tillträde sker snarast.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Ansökan görs i Visma Recruit. Ansökan med personligt brev, CV, betyg och referenser ska finnas med. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSV 2025/60". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Sundsvalls tingsrätt Kontakt
Chefsadministratör
Jessica Tancred 060-18 67 57 Jobbnummer
9502811