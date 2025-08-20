Sundsvall Elnät söker industridoktorand (licentiand) inom elektrifiering
Sundsvalls kommun / Högskolejobb / Sundsvall Visa alla högskolejobb i Sundsvall
2025-08-20
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun i Sundsvall
, Nordanstig
, Ånge
eller i hela Sverige
Sundsvall Elnät är ett kommunalt bolag som äger, driftar och förvaltar elnätet i Sundsvalls kommuns tätort och på Alnö. Vi ansvarar för en av de mest kritiska infrastrukturerna i vårt samhälle idag - eldistribution. Det har vi gjort i mer än 100 år och har idag ungefär 27 000 privatkunder och 700 företags- och industrikunder.
Nu finns en spännande möjlighet för dig som letar efter en doktorandtjänst och vill vara en del av energiomställningen. Vi letar efter en industridoktorand som under tre år, med ambition till förlängning på totalt fyra år, kommer ingå i projektet Elektrovation vid Mittuniversitetet där framtidens smarta elnät och elektrifiering står i fokus.
Inom ramen för projektet samverkar akademi och industri för att driva forskning med hög tillämpbarhet och relevans. Som industridoktorand får du en unik möjlighet att kombinera praktiskt arbete hos oss på Sundsvall Elnät med forskarstudier på avancerad nivå.
Inom forskningsprojektet hos Sundsvall Elnät kommer det att främst fokuseras på effektbalansering. Dels för att anta utmaningar med extrema och temporära maxbelastningar hos enskilda kunder eller på vissa slingor i elnätet. Det kommer också att undersökas om möjligheter med lokala IKN (icke koncessionspliktiga nät) för kommunala närliggande byggnader med olika förbrukningsmönster.
Under den här tiden finns goda möjligheter att skapa ett brett kontaktnät då du kommer att samarbeta med flera olika aktörer inom Sundsvalls kommun.Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Självständiga forskarstudier på forskarnivå som omfattar 100 % forskning utan undervisnings- och administrativa uppgifter. Uppdraget är en forskningsstudie med ambition till ett fjärde år för att ge en doktorsexamen från Mittuniversitetet.Kvalifikationer
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Samt den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, teknisk fysik eller energiteknik.
Bedömningsgrunder
Det slutliga urvalet baseras även på annat arbete (såsom examensarbete) och kurser samt på intervjuer med sökande. Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, är avgörande för effektiv kommunikation i en internationell forskningsmiljö. Dina personliga egenskaper
Personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för forskarstudier kommer att vägas samman med formell ämneskunskap. En kort beskrivning av dina visioner och mål ska inkluderas i ansökan.Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på svenska och inkludera ett personligt brev, ditt CV, utdrag från tidigare utbildningsprogram samt en beskrivning av dina forskningsintressen.
Vi erbjuder mer än bara ett jobb!
Hos Sundsvall Elnät får du inte bara ett inspirerande och meningsfullt arbete, utan också flexibilitet och frihet i vardagen. Vi har flexibel arbetstid och möjlighet till hybridarbete, så att du kan hitta den balans som passar dig bäst.
För din hälsa och ditt välmående erbjuder vi personlig hälsoanalys vartannat år, och du kan ta del av hälsofrämjande aktiviteter som massage och tillgång till gym.
ÖVRIGT
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272080". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Arbetsplats
Sundsvall Elnät AB Kontakt
Mätchef
Peter Johansson peter.johansson@sundsvallelnat.se 070-647 09 37 Jobbnummer
9466272