Sundsgymnasiet söker vikarierande gymnasielärare i matematik
2026-01-19
Vellinge kommun med sina ca 36 500 invånare ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. Vi är stolta över några av Sveriges finaste stränder, nöjda invånare, ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv.
Sundsgymnasiet är Vellinge kommuns gymnasieskola med ca 900 elever fördelade på fem studieförberedande gymnasieprogram och introduktionsprogram. Skolan präglas av en positiv och välkomnande lärmiljö med en välfungerande elevhälsa, och våra fina lokaler inrymmer även kommunens vuxenutbildning, Vellinge lärcenter, med ca 300 studerande.
Skolan planerar att utöka gymnasiet ytterligare till hösten och karakteriseras av attraktiva teoretiska utbildningar, elitidrottsutbildningar inom ridsport, golf och segling samt estetiska utbildningar med höjd. Tillsammans skapar vi en trygg och utmanande studiemiljö där varje individ får vara den man är och ges möjlighet att utvecklas till den man vill bli, vilket är skolans vision.
Skolan har elever med olika intressen och bakgrund. Det som alla har gemensamt är att de är studiemotiverade, har tydliga mål och en öppen inställning till studiekamrater, personal och omvärld.
Skolan har elever med olika intressen och bakgrund. Det som alla har gemensamt är att de är studiemotiverade, har tydliga mål och en öppen inställning till studiekamrater, personal och omvärld.

Sundsgymnasiet öppnar dörrarna mot vidare studier, mot resten av världen och banar väg för elevers drömmar om framtiden. Skolan har goda resultat och ligger i framkant kring digital undervisning. På skolan finns kommunens Future Lab och vi har en lång tradition av framgångsrika och profilerade elitidrottsutbildningar. Alla gymnasieelever erbjuds att starta ett UF-företag oavsett vilket program de går, och vi utsågs till Årets UF-skola senast 2024 och Årets UF-kommun 2025.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en gymnasielärare för undervisning i matematik. Tjänsten är ett vikariat på 60-100% med tillsättning omgående eller enligt överenskommelse.
Som lärare på Sundsgymnasiet blir du en del av skolans helhet och samarbetar med elever, vårdnadshavare, lärare, skolledning och övrig skolpersonal. Du kommer även att ingå i idrottsarbetslaget och ämneslaget i matematik. Ämneslaget arbetar tillsammans med exempelvis nationella prov, sambedömning och olika kursprojekt. Teamkänslan och dela-kulturen är stark därför är det viktigt att du trivs med att jobba med och nära dina kollegor. Utöver detta har du liksom övriga lärare på skolan uppgifter som bland annat innefattar gymnasiearbete, mentorskap och övriga sedvanliga uppgifter som är kopplade till lärarprofessionen.
I arbetslaget planeras, genomförs och utvärderas undervisningen i hög grad gemensamt. Du kommer att vara med och utveckla verksamheten och svara för hög måluppfyllelse och god kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är skicklig på att undervisa och är legitimerad lärare för gymnasiet i matematik alternativt dig som ärlärarstuderande inne på din senare hälft av utbildningen.
Du ska vara väl förtrogen med läroplan och styrdokument för gymnasieskolan. Du ska kunna anpassa undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och göra eleven delaktig i din planering samt använda digitala hjälpmedel som ett naturligt redskap för att utveckla elevernas lärande. Du är kreativ och flexibel samt trygg och stabil i din yrkesroll och kommunicerar på ett tydligt sätt.
Du vill jobba tillsammans med kollegor i arbets- och ämneslag på ett lösningsfokuserat sätt. Du är intresserad av omvärldsbevakning samt bidrar och förstår din roll i hela skolans utveckling. Du är dessutom intresserad av och har god kännedom om forskning och beprövad erfarenhet i områdena metodik och pedagogik, och håller en hög nivå av digital undervisning.
Engagerade och skickliga lärare är avgörande för elevernas lärande och en skolas kvalitet. På Sundsgymnasiet lär vi av varandra och delar med oss av kunskaper och erfarenheter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmåga att engagera elever och personal.
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss.
