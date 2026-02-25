Sundsgården Hotell & Konferens söker kock inför sommaren
Kock (sommaranställning) till Sundsgården Hotell & konferens
Sundsgården är beläget i ett naturskönt område med utsikt över Öresund. Vi är en av Sveriges största folkhögskolor och sedan drygt 30 år driver vi även en välrenommerad Hotell- & Konferensanläggning med ett 90-tal hotellrum och 12 konferenssalar. Vi arbetar aktivt med vårt ansvar för en hållbar värld såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Varje medarbetare delar Sundsgårdens värdegrund, om alla människors lika värde och jobbar i enlighet med våra ledstjärnor: inkludera, visa tillit, utmana och respektera.
Nu står vi inför en period med väldigt mycket som händer på hotellet och restaurangen. Vi behöver därför förstärka vårt arbetslag i köket inför sommaren.
Är du en person med hög servicegrad, inte rädd för att hugga i och tycker det är roligt när det händer mycket omkring dig så kanske du skulle passa in hos oss?
Varierande arbetstider och helgarbete förekommer.
Känns det som om det vore något för dig? Tveka inte att söka. Urval görs löpande så vänta inte med din ansökan.
Eftersom vi har flera annonser ute uppskattar vi att du märker din ansökan "kock-sommar"
Dina arbetsuppgifter
• Dina arbetsuppgifter är att förbereda och planera köket inför service. Du behöver kunna arbeta självständigt och samtidigt kunna vara en god lagspelare.
• Du bör ha en god förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt. Med god förmåga att hantera stress. Du brinner för maten & har mycket energi, mod & begeistring.
• Du har god organisatorisk förmåga. Vi lagar all vår mat från grunden.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig med ett stort matintresse som vill vara en del av vårt glada gäng. Som person är du ansvarstagande, engagerad och positiv. Du är välorganiserad och kan strukturera upp ditt arbete. Du är prestigelös och har inga problem att hoppa in där det behövs.
Kvalifikationer
• Kockutbildning
• Minst 2-3 års erfarenhet från kök och restaurang.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din närmsta chef kommer att vara Kökschefen.
Omfattning: timanställning
Tillträde: Inför sommaren.
Ansökan: Du är välkommen med din ansökan med CV och personligt brev snarast, dock senast 31 mars 2026. Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka din ansökan till: daniel.andersson@sundsgarden.se
Märk ansökan: Kock sommar
Vi tar enbart emot ansökningar via mail.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta:
Daniel Andersson 076-540 38 47 eller daniel.andersson@sundsgarden.se
Ideella fören Sundsgården folkhögskola med föret
, http://www.sundsgardenkonferens.se
Örbyvägen 10 (visa karta
257 30 RYDEBÄCK Arbetsplats
Ideella fören Sundsgården folkhögskola med fö Kontakt
Hotell- & Konferenschef
