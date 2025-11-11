Sundbybergs Vårdcentral söker diabetessjuksköterska

Komak AB / Sjuksköterskejobb / Sundbyberg
2025-11-11


Visa alla sjuksköterskejobb i Sundbyberg, Solna, Danderyd, Stockholm, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Komak AB i Sundbyberg

Om jobbet
Sundbybergs Vårdcentral erbjuder primärvård av högsta kvalitet. Vi är nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi är ett stark team och vi jobbar tillsammans.
Vårdcentralen ligger centralt i den växande kommunen Sundbyberg. Till Central Sundbyberg finns goda pendlingsmöjligheter med tåg, tunnelbana, tvärbana och busar. Vårdcentralen är belägen i modern nyrenoverade lokalen.
Just nu behöver vi en diabetes sjuksköterska som kan jobba på timmar eller deltidsanställning.
Om arbetet:
Dina arbetsuppgifter omfattar mest att ta emot diabetes patienter, telefonrådgivning och förskriver hjälpmedel. Antingen du själv justera patienternas behandling eller i samråd med läkare. Ev andra uppgifter kan förekomma på vårdcentral t ex telefon rådgivning eller mottagning samt eventuellt handledning av ssk studenter kan förekomma.

Publiceringsdatum
2025-11-11

Övrig information
Intervjuer på vårdcentralen sker löpande .
Välkommen med din ansökan!
Skicka din ansökan till:
personal@sundbybergsvc.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: personal@sundbybergsvc.se

Arbetsgivare
Komak AB (org.nr 559099-6103), https://www.sundbybergsvc.se/
Humblegatan 34 (visa karta)
172 39  SUNDBYBERG

Arbetsplats
Sundbybergs Vårdcentral

Jobbnummer
9600044

Prenumerera på jobb från Komak AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Komak AB: