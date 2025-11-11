Sundbybergs Vårdcentral söker diabetessjuksköterska
Komak AB / Sjuksköterskejobb / Sundbyberg Visa alla sjuksköterskejobb i Sundbyberg
2025-11-11
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Komak AB i Sundbyberg
Om jobbet
Sundbybergs Vårdcentral erbjuder primärvård av högsta kvalitet. Vi är nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi är ett stark team och vi jobbar tillsammans.
Vårdcentralen ligger centralt i den växande kommunen Sundbyberg. Till Central Sundbyberg finns goda pendlingsmöjligheter med tåg, tunnelbana, tvärbana och busar. Vårdcentralen är belägen i modern nyrenoverade lokalen.
Just nu behöver vi en diabetes sjuksköterska som kan jobba på timmar eller deltidsanställning.
Om arbetet:
Dina arbetsuppgifter omfattar mest att ta emot diabetes patienter, telefonrådgivning och förskriver hjälpmedel. Antingen du själv justera patienternas behandling eller i samråd med läkare. Ev andra uppgifter kan förekomma på vårdcentral t ex telefon rådgivning eller mottagning samt eventuellt handledning av ssk studenter kan förekomma.Publiceringsdatum2025-11-11Övrig information
Intervjuer på vårdcentralen sker löpande .
Välkommen med din ansökan!
Skicka din ansökan till:personal@sundbybergsvc.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: personal@sundbybergsvc.se Arbetsgivare Komak AB
(org.nr 559099-6103), https://www.sundbybergsvc.se/
Humblegatan 34 (visa karta
)
172 39 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Vårdcentral Jobbnummer
9600044