Sundbybergs ungdomsmottagning söker fältsekreterare
Sundbybergs kommun / Socialsekreterarjobb / Sundbyberg Visa alla socialsekreterarjobb i Sundbyberg
2026-03-23
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Fältsekreterare till Sundbybergs ungdomsmottagning
Vill du möta ungdomar där livet faktiskt händer?
Sundbybergs ungdomsmottagning utvecklar just nu ett nytt arbetssätt där uppsökande fältarbete är en självklar del av mottagningen. Vi tror att ungas hälsa och trygghet stärks när stöd inte bara finns bakom en mottagningsdörr - utan också ute i ungdomars egna miljöer.
Nu söker vi en fältsekreterare till en tillsvidaretjänst som vill vara med och forma detta arbete tillsammans med oss.
Hos oss är fältverksamheten en del av ungdomsmottagningen, inte en extern samverkansfunktion. Det innebär att du arbetar i samma verksamhet och i nära vardagligt samarbete med mottagningens kuratorer och barnmorskor. Tillsammans utvecklar vi ett mer tillgängligt stöd till unga - där vi både kan möta ungdomar spontant i deras miljöer och erbjuda professionellt stöd när behov uppstår.
Vi vet att många unga aldrig själva kliver över tröskeln till en mottagning. Därför behöver vi finnas där ungdomar redan är - i det offentliga rummet, i skolmiljöer, på fritidsarenor och i de sammanhang där relationer, normer, konflikter och livsfrågor faktiskt tar form. Vi behöver också arbeta tillsammans med andra professioner och verksamheter för att lyckas med att möta ungdomars behov.
Om uppdraget
Som fältsekreterare arbetar du uppsökande, relationsskapande och förebyggande med ungdomar i Sundbyberg. Genom närvaro, nyfikenhet och tillit skapar du relationer som gör det möjligt att fånga upp behov tidigt.
Du fungerar också som en viktig länk mellan ungdomars vardag och ungdomsmottagningens stöd. Ibland handlar det om att skapa kontakt, ibland om att lotsa vidare till samtal eller insatser, och ibland om att helt enkelt vara en trygg vuxen i ungdomars närhet.
Arbetet är också en del av kommunens förebyggande och brottsförebyggande arbete där tidiga relationer, tillit och närvaro är centrala verktyg.Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
• Uppsökande och relationsskapande arbete med ungdomar i deras egna miljöer
• Kvälls- och viss helgtjänstgöring
• Samverkan med skolor, fritidsverksamheter, civilsamhälle och andra aktörer
• Bidra till ungdomsmottagningens förebyggande arbete kring psykisk hälsa, relationer och riskbeteenden
• Vara med och utveckla nya arbetssätt för hur ungdomsmottagningen kan nå fler unga
• Ingå i samverkansgrupper inom staden
Vi erbjuder
Hos oss får du vara med och utveckla ett arbetssätt där fältarbete och ungdomsmottagning bildar en gemensam verksamhet. Tillsammans arbetar vi för att göra stödet till unga mer tillgängligt, relevant och träffsäkert.
Ungdomsmottagningen delar dessutom lokaler med den ideella föreningen Stjärnjouren - en tjej- och transjour, vilket ger oss en nära koppling till civilsamhället och stärker vårt stöd till unga i Sundbyberg.
Vi söker dig som
• Har socionomexamen eller annan högskoleutbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Har erfarenhet av arbete med ungdomar
• Är kreativ, initiativrik och trygg i att arbeta i ungdomars miljöer
• Har stor social kompetens och en utåtriktad personlighet
• Har lätt för att skapa kontakt och bygga förtroendefulla relationer
• Trivs i ett arbete som kräver flexibilitet, närvaro och samarbete
Du behöver också uppskatta att arbeta i ett tvärprofessionellt team där dina närmaste kollegor är fältsekreterare, kuratorer och barnmorskor.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Sista ansökningsdag är den 19 april 2026.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Gruppchef
Timothy Prawirodarmo timothy.prawirodarmo@sundbyberg.se Jobbnummer
9812300