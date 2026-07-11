Suki Sushi I Karlshamn Söker Två Sushikockar
Suki Sushi AB / Kockjobb / Karlshamn Visa alla kockjobb i Karlshamn
2026-07-11
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Suki Sushi är en restaurang i Karlshamn med ett brett utbud av sushi, japanska varmrätter, vietnamesiska rätter och andra asiatiska maträtter. Vi söker nu två erfarna sushikockar som vill bli en del av vårt köksteam.
Vi söker dig som har god erfarenhet av att tillaga sushi och som kan arbeta snabbt, noggrant och självständigt. Du ska även ha goda kunskaper i japansk matlagning. Erfarenhet av att tillaga andra asiatiska rätter är meriterande.Publiceringsdatum2026-07-11Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär bland annat att:
tillaga sushi, sashimi, makirullar och nigiri
förbereda fisk, ris, grönsaker och andra råvaror
tillaga japanska och andra asiatiska rätter
säkerställa att maten håller hög kvalitet och presenteras på ett tilltalande sätt
följa restaurangens rutiner för livsmedelshygien
hålla rent och ordning i köket och på arbetsplatsen
samarbeta med övriga medarbetare under både lugna och intensiva arbetspassKvalifikationer
Vi söker dig som:
har tidigare erfarenhet av att arbeta som sushikock
har goda kunskaper i japansk matlagning
har god kunskap om sushi och hantering av färsk fisk
har kunskap om kökshygien och säker livsmedelshantering
är noggrann, ansvarstagande och stresstålig
kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Erfarenhet av att tillaga andra asiatiska rätter är meriterande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö, konkurrenskraftig lön och möjlighet att utvecklas tillsammans med restaurangen.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till anhtommy2003@gmail.com
. Ange "Sushikock" i ämnesraden.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: anhtommy2003@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Suki Sushi AB
(org.nr 559223-8819)
Drottninggatan 37 (visa karta
)
374 35 KARLSHAMN Jobbnummer
10000248