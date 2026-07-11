Suki Sushi I Karlshamn Söker Två Sushikockar

Suki Sushi AB / Kockjobb / Karlshamn
2026-07-11


Visa alla kockjobb i Karlshamn, Sölvesborg, Olofström, Bromölla, Ronneby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Suki Sushi AB i Karlshamn

Suki Sushi är en restaurang i Karlshamn med ett brett utbud av sushi, japanska varmrätter, vietnamesiska rätter och andra asiatiska maträtter. Vi söker nu två erfarna sushikockar som vill bli en del av vårt köksteam.
Vi söker dig som har god erfarenhet av att tillaga sushi och som kan arbeta snabbt, noggrant och självständigt. Du ska även ha goda kunskaper i japansk matlagning. Erfarenhet av att tillaga andra asiatiska rätter är meriterande.

Publiceringsdatum
2026-07-11

Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär bland annat att:
tillaga sushi, sashimi, makirullar och nigiri
förbereda fisk, ris, grönsaker och andra råvaror
tillaga japanska och andra asiatiska rätter
säkerställa att maten håller hög kvalitet och presenteras på ett tilltalande sätt
följa restaurangens rutiner för livsmedelshygien
hålla rent och ordning i köket och på arbetsplatsen
samarbeta med övriga medarbetare under både lugna och intensiva arbetspass

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har tidigare erfarenhet av att arbeta som sushikock
har goda kunskaper i japansk matlagning
har god kunskap om sushi och hantering av färsk fisk
har kunskap om kökshygien och säker livsmedelshantering
är noggrann, ansvarstagande och stresstålig
kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Erfarenhet av att tillaga andra asiatiska rätter är meriterande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö, konkurrenskraftig lön och möjlighet att utvecklas tillsammans med restaurangen.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till anhtommy2003@gmail.com. Ange "Sushikock" i ämnesraden.
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: anhtommy2003@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Suki Sushi AB (org.nr 559223-8819)
Drottninggatan 37 (visa karta)
374 35  KARLSHAMN

Jobbnummer
10000248

Prenumerera på jobb från Suki Sushi AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Suki Sushi AB: