Sugen på nytt jobb? Jag söker en ny assistent och medarbetsledare!
2026-04-09
Är du en positiv person med ett härligt driv som vill bidra till att jag kan leva mitt liv som jag vill?
Jag är en sportig Täbytjej i 27-årsåldern som söker en ny personlig assistent och medarbetsledare. Jag gillar att hålla igång och uppskattar roliga och mysiga aktiviteter såsom att träna, gå på konserter, bio, Gröna Lund, allsång på Skansen, shoppingturer och t ex spela bowling. Gärna tillsammans med en kompis. På dagarna är jag på min dagliga verksamhet.
Jag söker dig, initiativrik kille eller tjej, som är redo att utvecklas tillsammans med mig. Jag tror att du är mellan 25-45 år men det viktiga är att du är ung i sinnet. Ett plus är om du även gillar att spela musik som jag.
Jag behöver assistans med det mesta, med min kommunikation, min track och mina grundläggande behov.
Till mitt team söker jag främst en person till dag- och kvällspass, helgtjänstgöring ingår i tjänsten. Nödvändiga utbildningar och introduktion ingår i tjänsten.
Tjänsten är en deltid på cirka 80 procent på schemarad som personlig assistent och även som medarbetsledare. Som medarbetsledare arbetar du med bemanning, beställningar och fungerar som en länk mellan kundansvarig och kundens assistans. Så ansöker du
