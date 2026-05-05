Sugen på nytt jobb? Jag söker en ny assistent och medarbetsledare!
2026-05-05
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Är du en engagerad och strukturerad person som vill kombinera rollen som personlig assistent med ett större ansvar?
Jag är en aktiv och sportig tjej i 27-årsåldern från Täby som nu söker en medarbetsledare som även arbetar som personlig assistent.
Jag tycker om att träna, gå på konserter, bio, Gröna Lund, allsång på Skansen, shoppa och hitta på roliga aktiviteter. På dagarna är jag på min dagliga verksamhet.
Om rollen
Detta är en kombinerad tjänst där du både arbetar nära mig i vardagen som personlig assistent och har samordnande uppgifter i assistansen som medarbetsledare:
Arbetsuppgifter som personlig assistent
Stöd i min vardag
Hjälp med kommunikation
Hjälp med förflyttningar och grundläggande behov
Arbetsuppgifter som medarbetsledare
Bemanning och schemaläggning
Beställningar
Fungera som länk mellan kundansvarig och assistansgruppen
Om dig
Jag söker dig som är initiativrik, ansvarstagande och vill utvecklas tillsammans med mig. Du är kanske mellan 25-45 år, men viktigast är din personlighet och inställning. Ett plus om du gillar musik.
Tjänstens omfattning
Deltid ca 80%
Dag-, kvälls- och helgpass ingår
Introduktion och utbildning ingår
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att höra av dig.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Om
du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
