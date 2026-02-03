Sugen på att jobba som Personlig assistent i Örebro?
Bra Assistans i Örebro AB arbetar med personlig assistans till människor med funktionsnedsättningar enligt Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken och Socialtjänstlagen (SoL).
Vi söker kvinnliga assistenter som är intresserad av att jobba hos en aktiv och levnadsglad kvinna i 30-årsåldern med ryggmärgsbråck, som sitter i rullstol! Hon bor i Örebro med sina barn, sambo och djur.
Det är en stor merit ifall du har erfarenhet av arbete inom personlig assistans.
Arbetet kan innefatta allt från omvårdnad, intimhygien, förflyttningar, matlagning, hushållssysslor, hjälp vid fritidsaktiviteter, m.m. Du hjälper till att utföra vardagsbestyr tillsammans med den enskilde, såsom att laga mat, städa och tvätta, promenera, pyssla, m.m.
Du måste också kunna anpassa dig efter den enskildes eget tempo som varierar från dag till dag.
Arbetsplatsen är i den enskildes hem och var än den enskilde befinner sig. Arbetstiderna är förlagda på dagtid, kvällstid, och helger. Vi ser gärna att du även kan arbeta med kort framförhållning vid behov, p.g.a sjukdom o dyl.
Vi ser gärna att du som söker tjänsten har ett flexibelt och självständigt arbetssätt och lätt kan anpassa dig till nya situationer. Du måste kunna ta ansvar då du arbetar utifrån den enskildes behov. Du som söker har ett genuint intresse och känsla för omsorg om människor.
Du ska kunna tala flytande svenska då detta är ett jobb där kommunikation är väldigt viktigt.
Vi intervjuar löpande och tjänsten tillsätts snarast, enligt överenskommelse. Vi kommer endast att kontakta kandidater som blir aktuella för intervju och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Vi på Bra Assistans värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta utdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta.
Alla människor har rätt till ett bra liv och det eftersträvar vi på Bra Assistans i Örebro AB - vi styrs av kundens behov! Bra Assistans i Örebro AB har huvudkontor i Örebro men andra kontor i Göteborg, Västerås och Stockholm. Kunder och anställda runt om i hela landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ÖRE26".
