Subway söker två medarbetare till restaurangen i Tierp
HosamJ restaurang AB / Restaurangbiträdesjobb / Tierp Visa alla restaurangbiträdesjobb i Tierp
Vi söker två medarbetare på 75% till vår Subway restaurang i Tierp.
För att sammanfatta dina arbetsuppgifter kommer du att arbeta med bakning, servering, försäljning, kassa hantering, kvalitetssäkra mat, hygien och renlighet.
Om Tjänsten!
Vår restaurang har öppet både dag, kväll och helg och söker självklart dig som kan arbeta dessa tider.
Varför ska du välja Subway?
Det börjar med människor. Du kommer att arbeta i en stimulerande och välkomnande miljö, omgiven av kollegor som inspirerar dig till att göra ditt bästa.
Du som söker ska vara stresstålig, serviceinriktad och punktlig.
Vi ser gärna att du som söker bor i Tierp eller i närområdet, då tjänsten vid behov kan kräva att du med kort varsel har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen.
Vi går igenom ansökningarna löpande och kontaktar de kandidater som är aktuella för nästa steg i rekryteringsprocessen.
Tveka inte att skicka in ditt CV tillsammans med ett kort personligt brev och en bild, där du berättar lite om dig själv och varför du är intresserad av tjänsten.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: hosam.jamous@outlook.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare HosamJ restaurang AB
(org.nr 559231-5732)
Tierprondellen (visa karta
)
815 91 TIERP Jobbnummer
9743163