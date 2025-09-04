Subway söker medarbetare i Stockholm (Extra)
Subcom Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Subcom Sweden AB i Stockholm
, Huddinge
, Örebro
, Jönköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker glad och trevlig Sandwich Artist!
MÄRK DIN ANSÖKAN MED: "Subway Stockholm"
Om jobbet
Tidigare erfarenhet av tillredning av mat, catering, detaljhandel och/eller kundtjänst är önskvärt, men inte nödvändigt - du får fullständig utbildning och kommer att gå olika kurser på University of Subway®. Det är viktigare att du är en lagspelare med vinnarattityd.
Om du för närvarande jobbar i kundtjänst, i detaljhandeln som försäljningsassistent, på en restaurang, om du studerar eller är nyutexaminerad och vill inleda en karriär i livsmedelsbranschen - då kan det här vara den perfekta möjligheten för dig! Publiceringsdatum2025-09-04Om företaget
Subway är världens största snabbmatskedja med restauranger i över 100 länder. I Sverige finns ca 160 restauranger och målet är att öka antal restauranger de kommande åren.
Subcom Sweden AB är en organisation under ledning av Nordic Bites Oy som tillsammans ansvarar för över 350 restauranger i Sverige och Finland.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Förbereda och preppa kött och grönsaker, inklusive att baka bröd och kakor
Säkerställa att områden för livsmedelsförvaring och tillredning uppfyller standarder gällande hälsa och säkerhet
Följa Subways regler och policys
Kassabiträde
Registrera leveranser
Genomföra rengöring och städning enligt dags-, vecko- och månadsschema
Följa säkerhetsrutiner
Arbeta som en del av ett team
Leverera service av hög standard vid hantering av produkter, vid försäljning och i mötet med gästerna.
Som Sandwich ArtistTM serverar du och skapar mervärde för gästerna på ett effektivt och trevligt sätt. I den här rollen främjar du medvetenhet om Subway® som varumärke och säkerställer att hygienstandarderna uppfylls.
Vem är du och vad förväntar vi oss av dig?
• En förmåga att arbeta i en snabb och hektisk miljö med bibehållen noggrannhet och kvalitet.
• Utmärkt kundserviceförmåga och en positiv attityd gentemot gäster och kollegor.
• Förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ när det behövs.
• Flexibilitet att arbeta i olika skift och under helger, kvällar och högtider.
• Arbetar du eller har arbetat inom fastfood, eller restaurangbranschen är det ett stort plus.
• Goda kunskaper i svenska är ett krav. Goda kunskaper i engelska är ett stort plus.
• Du är stabil, dvs är lugn och kontrollerad även i stressade situationer.
• Du älskar att jobba med och tillsammans med människor.
• Du har en god samarbetsförmåga, dvs arbetar bra med andra människor.
• Du är serviceinriktad, dvs uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
Du skall tycka om att träffa nya människor och känna att det är givande att hjälpa andra.
Hur blir jag framgångsrik här?
Visa passion och engagemang. Var entusiastisk och brinn för det du gör. Genom att vara passionerad kommer du att göra ditt bästa i arbetet och inspirera andra i teamet.
Ge fantastisk kundservice. Kundnöjdhet är avgörande för framgång inom Subway®. Var vänlig, lyhörd och tillmötesgående gentemot varje gäst. Sträva efter att överträffa deras förväntningar och ge dem en minnesvärd upplevelse varje gång de besöker Subway®.
Var noggrann med detaljer. Var uppmärksam och se till att varje sub är korrekt sammansatt enligt gästens önskemål.
Samarbeta, kommunicera och ha en positiv attityd och var en lagspelare. Var beredd att hjälpa till där det behövs och vara öppen för att ta emot och ge feedback för att förbättra prestationen.
Ha en stark arbetsmoral. Var pålitlig, punktlig och ta ansvar för ditt arbete. Visa att du är redo att göra det extra för att leverera kvalitet och överträffa förväntningar.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en spännande möjlighet att bli en del av Subway®-familjen och leda en Subway® restaurang till framgång. Du kommer att få stöd och resurser för att hjälpa dig att lyckas i ditt uppdrag. Att arbeta hos oss ger dig möjlighet att vara en del av en framstående organisation.
Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som är inkluderande och respektfull mot alla. Vi välkomnar och uppmuntrar mångfald och ser det som en tillgång i vår verksamhet. Oavsett din bakgrund eller erfarenhet kommer du att känna dig välkommen och uppskattad hos oss.
På Subway® är teamarbete och samarbete viktigt. Vi tror på att skapa en positiv och stöttande arbetsmiljö där alla kan trivas och växa tillsammans. Du kommer att få möjlighet att arbeta i ett team av dedikerade och engagerande medarbetare som strävar efter att leverera högkvalitativ service och kundupplevelse.
Subway® erbjuder karriärmöjligheter inom organisationen. Om du visar engagemang, skicklighet och ambition finns det möjlighet att klättra uppåt och ta på dig mer ansvarstagande befattningar.
Genom att välja oss som arbetsgivare får du en chans att vara en del av en framgångsrik restaurangkedja och en möjlighet att utvecklas i en givande och gästfokuserad arbetsmiljö. Vi värdesätter våra medarbetare och strävar efter att skapa en stimulerande och givande arbetsplats där du kan trivas och växa.
Placering: Stockholm, Möjlighet att arbeta inom hela regionen. Arbetsmöjlighet erbjuds i enheterna: Kista Galleria, Häggvik, Sollentuna C, Farsta C, Heron City, Vasagatan
Omfattning: Behovsanställning, varierande arbetstider, Helg, kvälls- och nattarbete förekommer.
Anställningsform: Behovsanställning med möjlighet till visstidsanställning på deltid vid utökat behov.
Lön: Enligt kollektivavtal
Vill du bli en nyckelperson i vårt engagerande lag?
Du är välkommen e-posta ditt CV, personliga brev och foto till: job@subway.nu
Skriv "Subway Region Stockholm" i din ansökan för att vi ska kunna behandla den.
Vi hälsar dig välkommen till Subway®! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
Bifoga CV och personligt brev
E-post: job@subway.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Subway Stockholm". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Subcom Sweden AB
(org.nr 559426-4623) Arbetsplats
Subway - Subcom Sweden AB Kontakt
Restaurangchef
Pontus Eriksson stockholm.farstacentrum@subway.nu Jobbnummer
9491439