Subway® Söker En Ansvarstagande Och Stabil Restaurangchef I Örebro
2025-10-18
Är du redo för nästa steg i karriären och vill ta ett helhetsansvar för en restaurang som du driver som om den vore din egen? Vill du bygga upp ett starkt team, skapa resultat, sätta struktur och leverera fantastisk service varje dag? Då är detta din chans!
Vi söker en driven Restaurangchef till vår SUBWAY®-restaurang i Örebro - en person som brinner för utveckling, ansvar, service och att skapa en arbetsplats där både medarbetare och gäster trivs.
Om SUBWAY® och Subcom Sweden AB
SUBWAY® är världens största snabbmatskedja med över 40 000 restauranger globalt - och cirka 160 i Sverige. Subcom Sweden AB är en del av Nordic Bites Group, som driver över 350 restauranger i Sverige, Finland ,Norge ,Danmark. Nu fortsätter vi vår expansion och vi söker rätt person att växa med oss.
Om rollen - Restaurangchef
Som Restaurangchef är du ansvarig för hela restaurangens dagliga drift. Du sköter planering, ekonomi, schemaläggning, arbetsmiljö och leder teamet mot tydliga mål. Du har ett stort engagemang för både service och resultat - och ser det som naturligt att utveckla restaurangen långsiktigt.
Det här är en tjänst för dig som:
Vill driva restaurangen med fullt ägarskap - du ser på verksamheten som om den vore din egen och känner stolthet i att ta ansvar för både resultat och arbetsmiljö.
Brinner för att utveckla och förbättra - du tycker det är givande att sätta upp tydliga mål, skapa struktur, följa upp nyckeltal och driva restaurangen framåt på ett hållbart och långsiktigt sätt.
Har ett starkt intresse för människor - både gäster och medarbetare - och vet att god service börjar med en positiv arbetsmiljö.
Du har en naturlig känsla för bemötande och vet vad som skapar nöjda kunder.
Är en trygg, stabil och närvarande ledare som får medarbetare att trivas, prestera och utvecklas. Du inspirerar andra genom att leda med tydlighet, ödmjukhet och engagemang.
Har erfarenhet av att jobba med kollektivavtal (gärna HRF) och har förståelse för både rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. Har du dessutom kännedom om Visita, ses det som ett stort plus.
Tycker om att bygga starka team där samarbete, kommunikation och arbetsglädje står i centrum.
Du förstår värdet av att skapa ett klimat där alla känner sig viktiga och inkluderade. ansvarstagande person med en god människosyn - du ser potential i andra, visar respekt och agerar professionellt även i utmanande situationer.
Trivs i ett högt tempo, är lösningsorienterad och får energi av att arbeta målinriktat, se resultat och skapa verklig utveckling - både för verksamheten och människorna i den.
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Leda, motivera och utveckla teamet - både i vardagen och långsiktigt.
• Rekrytera, introducera och utbilda nya medarbetare enligt SUBWAY®-standard.
• Ansvara för arbetsmiljö, schemaläggning och bemanning.
• Planera och följa upp försäljning, lönsamhet, kampanjer och kundnöjdhet.
• Utföra inventering, beställningar, svinnhantering och rapportering.
• Säkerställa efterlevnad av SUBWAY®-policy, hygienregler och lagkrav.
• Vara en förebild i service och arbetskultur - både internt och externt.
Kvalifikationer och egenskaper:
Dokumenterad erfarenhet av att leda verksamhet - med förståelse för drift, personal och ekonomi.
Erfarenhet från fastfood, restaurang, butik eller annan servicebransch är starkt meriterande.
Förståelse för budget, mål, resultat och uppföljning. Du är strukturerad, ansvarstagande och van att arbeta med schemaläggning och arbetsmiljöarbete.
Kännedom om HRF:s kollektivavtal och Visita är ett stort plus - gärna med tidigare erfarenhet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi söker dig som:
• Är framåtlutad, utvecklingsinriktad och målfokuserad.
• Har ett tydligt ledarskap och älskar att få människor att växa.
• Är lösningsorienterad, självgående och trivs med ansvar.
• Har ett brinnande intresse för service, mat och människor.
• Trivs i en social miljö där ingen dag är den andra lik.
Vi erbjuder dig:
• En utvecklande roll med stort eget ansvar.
• Möjligheten att påverka och bygga upp en ny restaurang från grunden.
• Stöd från ett engagerat driftteam och en välkänd, global varumärkesplattform.
• Interna utbildningar och utvecklingsmöjligheter inom kedjan.
• Ett arbete i en dynamisk, fartfylld och människonära bransch.
Plats: Örebro
Start: Omgående eller enligt överenskommelse Omfattning: Heltid (100%) Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Lön: Enligt överenskommelse / HRF avtal
Är du den vi söker? Skicka in ditt CV och personliga brev till:jade.borday@subway.nu
Area Manager Stockholm/Örebro
(Ange "Restaurangchef Örebro" i ämnesraden)
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
