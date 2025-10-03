Styrkeledare till Räddningstjänsten Östra Götaland
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götala / Brandmansjobb / Norrköping Visa alla brandmansjobb i Norrköping
2025-10-03
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götala i Norrköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Vid Räddningstjänsten Östra Götaland arbetar vi alla för samma mål. Att göra olyckorna färre och skadorna mindre. Vi måste kunna sprida kunskap, hantera många sorters olyckor och möta medmänniskor. Och vi måste finnas där för varandra. Vår styrka är att vi har så många olika styrkor. Vilken är din? Det är stor chans att den passar in hos oss.Publiceringsdatum2025-10-03Beskrivning
Nu söker vi flera styrkeledare till vår heltidsorganisation - en roll med stort ansvar och möjlighet att påverka både operativt arbete och rollens utveckling inom RTÖG.
Som styrkeledare har du en central roll i både operativa insatser och det dagliga arbetet på stationen. Du leder räddningsinsatser, driver förebyggande säkerhetsarbete, utbildar och övar tillsammans med kollegor, fungerar som arbetsledare och fördelar arbetsuppgifter i linje med förbundets mål, ansvarar för underhåll av utrustning och stationens funktioner.
Som styrkeledare är du anställd i förbundet RTÖG, vilket innebär att flexibilitet är viktig. Din kompetens kan komma att behövas på olika platser inom organisationen, och du förväntas därför kunna arbeta även utanför din ordinarie placeringsort vid behov.
Anställningen regleras enligt bilaga R till avtal AB (Allmänna Bestämmelser).Kvalifikationer
För extern sökande: Minst två års erfarenhet som styrkeledare från en annan heltidsorganisation.
För intern sökande: Brandman inom RTÖG:s heltidsorganisation.
Körkort - B, C
Du är en person med hög personlig mognad och en trygghet i dig själv och din yrkesroll. Du har förmågan att fatta beslut och hantera utmaningar i gruppen på ett konstruktivt och lösningsfokuserat sätt.
Du är utvecklingsinriktad och har en stark vilja att bidra till både din egen och gruppens utveckling. Du trivs med att anpassa dig efter förändrade omständigheter och är inte rädd för att tänka nytt när situationen kräver det.
Du har förmågan att leda och styra på ett sätt som främjar god samverkan, och du vågar ta ett steg utanför gruppen för att axla ett ledarskap. Du finns där som ett stöd för stationscheferna och bidrar aktivt till att föra verksamheten framåt i linje med förbundets mål och riktning.
I din ledarroll är du ödmjuk och lyhörd. Du är tydlig och rak i din kommunikation och du ser värdet i att både ge och ta emot feedback.
Din datorvana är god, liksom din svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har förståelse för helheten i uppdraget, är pålitlig och lojal, och som ser relationen mellan individ och grupp som avgörande för ett fungerande samarbete.
Intervjuer planeras att genomföras under veckorna 46-48.
För externa kandidater kommer arbetstester att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi planerar att träffa kandidater på station Lambohov i Linköping för intervju, rullbandstest enligt AFS 2023:15 och paff-varv (ett arbetsrelaterat test) samt ytlivräddar-test under vecka 45 (tisdag, onsdag eller fredag).
Vi erbjuder dig en arbetsplats där medarbetarfrågorna är en av de absolut viktigaste delarna i vår verksamhet. Vi står i ständig utveckling, och jobbar aktivt med medarbetarskap och ledarskap för att skapa en attraktiv arbetsplats för alla representerade yrkesroller, och både kvinnor och män. Eftersom vi är viktiga för våra invånare är det värdefullt för oss som räddningstjänst att vi speglar samhället. Vi värderar därför kulturell kompetens då vi ser att det tillför ytterligare förståelse, erfarenhet och kunskap i våra möten med invånare samtidigt som det utvecklar vår organisation.
Viktigt att veta
Vi arbetar aktivt med en trygg och hälsosam arbetsplats med en nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och särbehandling. Vi är en drog- och alkoholfri arbetsplats så därför gör vi drogtest med stöd av företagshälsovård innan anställning. Vi följer arbetsrättsliga lagar och vi har kollektivavtal vilket vi ser som en trygghet i arbetslivet.
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inom vår verksamhet är samtliga medarbetare krigsplacerade. För att underlätta vår bedömning av inkomna ansökningar använder vi en elektronisk ansökningsblankett. Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av GDPR (dataskyddsförordningen). Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar.Om företaget
Vi är ett kommunalförbund som har fem medlemskommuner: Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner. Vi har cirka 470 medarbetare som arbetar på våra 20 räddningsstationer och brandvärn.
Förtroendet för räddningstjänsten är stort bland invånarna. De litar på att vi finns där för dem i vardagen, i alla situationer. För att leva upp till det förtroendet behöver vi kunna lösa många olika utmaningar.
Vi måste sprida kunskap. De vi möter ska veta hur de undviker faror och olyckor - hemma, på jobbet, i naturen. Det gäller alla invånare i alla åldrar, men inte minst framtidens säkerhetsambassadörer på förskolor och skolor.
Vi måste kunna släcka bränder, snabbt och säkert, och hjälpa till vid alla olika sorters olyckor. Vi måste kunna möta våra medmänniskor, där de befinner sig. Både geografiskt och känslomässigt. Vi måste kunna hantera människor i kris. Professionellt och emotionellt.
Och vi måste finnas där för varandra, och se till att alla som jobbar hos oss har de bästa förutsättningarna att uppfylla sitt viktiga uppdrag.
Vår styrka är att vi har så många olika styrkor. Så vilken är din? Det är stor chans att den passar in hos oss. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götala
(org.nr 222000-2758) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Funktion: Räddning, Heltid Kontakt
Sanita Locmele, HR generalist 010-4804221 Jobbnummer
9540489