Style Education söker frisörlärare till vuxenutbildningen
AB Style Education Stockholm Globen / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Style Education Stockholm Globen i Stockholm
Vi söker en frisörlärare för ett vikariat den 12 - 30 januari på (50%). Vikariatet kan komma att förlängas.
Style Education ligger i ljusa, fina lokaler på Palmfeltsvägen 5 nära Globen Shopping Center där vi har vuxenutbildning för frisöraspirant, barberare, hår och makeup - stylist, samt nagelterapeut. I våra lokaler på Vikdalsvägen 50 i Nacka har vi vuxenutbildning för frisörsaspirant samt att vår elevsalong för frisör även finns här. I vårt kollegium arbetar lärare, SYV, administratör, APL- samordnare, specialpedagog, rektorer, samt skolchef.
Vi är måna om att hitta dig som är duktig och engagerad och elevfokuserad lärare inom frisör. Dessutom ska du vara professionell och empatisk i samarbete med dina kollegor. Personalen på Style Education är ett nära sammansvetsat team. Vi har högt i tak, är prestigelösa och lösningsinriktade. Vi hjälper varandra och kommunicerar med våra elever med empati, engagemang och höga förväntningar. Du kommer att arbeta både i Globen och i Nacka.
Vi tar endast emot seriösa ansökningar som innehåller ett CV samt ett personligt brev. Märk ansökan "Frisörlärare" Vi undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter med mera.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: anne@styleeducation.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Frisörlärare". Arbetsgivare AB Style Education Stockholm
(org.nr 556802-3393), https://www.styleeducation.se/
Palmfeltsvägen 5 (visa karta
)
121 62 JOHANNESHOV Arbetsplats
AB Style Education Stockholm Globen Kontakt
Rektor
Anne Söderström anne@styleeducation.se Jobbnummer
9655988