Styckare sökes till matbutik i Norrtälje - start omgående!
Lex-Man I Stockholm AB / Slaktarjobb / Norrtälje Visa alla slaktarjobb i Norrtälje
2026-07-02
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Vi söker nu en erfaren styckare för ett uppdrag hos vår kund, en matbutik i Norrtälje som styckar och packar allt kött själva i egen regi – ett hantverk som blir allt ovanligare i branschen.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i butikens styckningsavdelning med att stycka, finputsa och packa kött som sedan läggs ut i den manuella köttdisken. Butiken är stolt över sin köttavdelning och du blir en viktig del i att hålla hög kvalitet hela vägen från stycke till disk.
Omfattning och arbetstider
Start: Omgående
Period: Hela sommaren
Schema: Rullande schema måndagar, tisdagar och torsdagar
Vi söker dig som
Har erfarenhet av styckning, gärna inom butik eller styckningsanläggning
Har god kunskap om olika styckningsdetaljer och hantering av kött
Arbetar noggrant och hygieniskt enligt gällande livsmedelsregler (HACCP)
Är självgående och van att hålla ett bra tempo
Kan starta omgående
Vi erbjuder
Ett spännande uppdrag hos en väletablerad butik med genuint kötthantverk
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Möjlighet till fler uppdrag via Lex-Man
Låter det intressant? Skicka din ansökan redan idag – urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8010570-2082913". Arbetsgivare LeX-Man i Stockholm AB
(org.nr 556684-5185), https://jobb.lexman.se
Kaserngatan 11 (visa karta
)
761 46 NORRTÄLJE Arbetsplats
LeXman Flexibel Bemanning Jobbnummer
9989855