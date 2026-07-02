Styckare sökes till matbutik i Norrtälje - start omgående!

Lex-Man I Stockholm AB / Slaktarjobb / Norrtälje
2026-07-02


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Vi söker nu en erfaren styckare för ett uppdrag hos vår kund, en matbutik i Norrtälje som styckar och packar allt kött själva i egen regi – ett hantverk som blir allt ovanligare i branschen.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i butikens styckningsavdelning med att stycka, finputsa och packa kött som sedan läggs ut i den manuella köttdisken. Butiken är stolt över sin köttavdelning och du blir en viktig del i att hålla hög kvalitet hela vägen från stycke till disk.
Omfattning och arbetstider

Start: Omgående

Period: Hela sommaren

Schema: Rullande schema måndagar, tisdagar och torsdagar

Vi söker dig som

Har erfarenhet av styckning, gärna inom butik eller styckningsanläggning

Har god kunskap om olika styckningsdetaljer och hantering av kött

Arbetar noggrant och hygieniskt enligt gällande livsmedelsregler (HACCP)

Är självgående och van att hålla ett bra tempo

Kan starta omgående

Vi erbjuder

Ett spännande uppdrag hos en väletablerad butik med genuint kötthantverk

Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal

Möjlighet till fler uppdrag via Lex-Man

Låter det intressant? Skicka din ansökan redan idag – urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8010570-2082913".

Arbetsgivare
LeX-Man i Stockholm AB (org.nr 556684-5185), https://jobb.lexman.se
Kaserngatan 11 (visa karta)
761 46  NORRTÄLJE

Arbetsplats
LeXman Flexibel Bemanning

Jobbnummer
9989855

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