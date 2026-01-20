Stuveriarbetare till KBP i Karlskrona
2026-01-20
Kan du manövrera en truck med precision och backa med släp utan problem? Är du en lagspelare som trivs med att hantera flera uppgifter samtidigt i ett högt tempo? Nu söker vi dig som vill arbeta hos oss på KBP i Karlskrona under sommaren 2026! För dig som redan nu är intresserad av extrajobb finns det även möjlighet att få starta omgående vid behov.
På uppdrag av våra kunder, som främst är rederier och speditörer, utför vi olika tjänster. Som stuveriarbetare kommer du få arbeta med stuveritjänster på kaj, godsupplag i kombiterminal och arbete i vår lagerhall.
Några ansvarsområden:
- Godshantering (lastning och lossning av fartyg)
- Rangering av trailers och övrigt gods
- Skadebesiktning av gods
- Underhålls- och renhållningsarbete i våra anläggningar
Vad vi kan erbjuda dig
Vi på KBP arbetar med kostnadseffektiva och hållbara logistiklösningar inom hamn och terminal ute på Verkö i Karlskrona. Inför sommaren 2026 söker vi nu semestervikarier till vår stuveriverksamhet.
Vem är du?
På KBP är din personlighet minst lika viktig som din kompetens. Då vi är verksamma i en hamn med kunder från hela Europa behöver du vara en kommunikativ person som är bekväm med det engelska språket. Vi tror också att du har ett stort intresse för teknik och fordon. Som person är du en lagspelare som gillar att samarbeta med andra och är serviceinriktad med ett gott bemötande. Du levererar det du ska och tar ansvar för ditt arbete.
Dina måsten:
- Körkort för personbil (B)
- Körkort för lastbil (C)
- Truckkort
- Kunskaper i engelska, tal och skrift.
Bra att ha men inget krav:
- Behörighet för lastbil med tungt släp (CE)
Intresserad?
Tjänsten är ett semestervikariat, från juni till augusti 2026 med chans till förlängning, det finns även möjlighet till att börja tidigare. Vår verksamhet bedrivs i skift, så du behöver kunna arbeta alla dagar - ej nattetid. Du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt, men dock senast 1:e mars, 2026. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Vi tillämpar bakgrundskontroll som ett led i att säkerställa vår rekryteringsprocess.
Notera att vi av GDPR-skäl inte kan ta emot ansökningar skickade via email eller post. Anställningen, lön och övriga villkor regleras enligt vårt kollektivavtal med Transportarbetarförbunden.
Om du har några frågor angående tjänsten får du gärna kontakta Daniel Pantzarfelt, VD/Hamnchef på daniel.pantzarfelt@stenaline.com
. Har du frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Hanna Gustavsson, Talent Acquisition Partner, hanna.gustavsson@stenaline.com
Vi undanbeder oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Om KBP i Karlskrona AB
KBP är ett aktiebolag som ägs av Stena Line och Karlskrona kommun. Vi erbjuder kostnadseffektiva, tillförlitliga och hållbara logistiktjänster inom hamn och terminal. Våra kunder är främst rederier och speditörer. Vi finns på Verkö i Karlskrona och vår verksamhet är uppdelad i fem olika affärsområden: RORO, Kombi, Bulk, terminal samt övrigt. KBP är ägare av de fastigheter där färjeverksamheten på Verkö bedrivs. Totalt är vi ca 24 anställda. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Line Scandinavia AB
(org.nr 556231-7825), http://stenaline.se Arbetsplats
Stena Line Jobbnummer
9695608