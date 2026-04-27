Studiosupport till möbelföretag i Älmhult
Vill du jobba bakom kulisserna där det alltid händer något? Nu söker ett av världens ledande möbelföretag en Studiosupport som gillar tempo, teamwork och att få saker att hända. Ingen dag är den andra lik - och det är precis så du vill ha det.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Ett av världens ledande möbelföretag söker en Studiosupport. Du bygger upp miljöer enligt designers instruktioner som bidrar till att skapa inspirerande bilder av heminredning. Du ansvarar för hantering, transport och förvaring av rekvisita och produkter - och ser till att allt flyter på enligt plan.
Matchar du profilen?
Du trivs med att samarbeta och kommunicera i teamet, men kan också ta egna initiativ när det behövs. Rollen passar dig som är effektiv, serviceinriktad och gillar praktiskt arbete - du får saker att hända och hjälper produktionen att flyta smidigt, även när dagarna inte blir som planerat.
Arbetet kräver flexibilitet - produktionen är inte alltid i Älmhult, men variationen gör jobbet både roligt och utmanande.Kvalifikationer
B-körkort
Flytande svenska
God engelska
Gymnasieutbildning
Tjänsten
Arbetstid och perioder är projektbaserade och anpassas efter kundens behov. Konsultanställning via Zimmermans Rekrytering & HR Konsult AB.
Ort
Älmhult
Kontaktuppgifter och ansökan
Ansöker gör du med CV och personligt brev.
Om du har frågor kring ansökan kan du kontakta Sara Sjöholm - sara@zimmermans.se
Observera att vi pga GDPR inte tar emot ansökningar via e-post utan endast via vårt kandidatsystem.
Tidsplan
Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt då ansökningar hanteras löpande.
Om Zimmermans
Zimmermans är ett modernt bemannings- och rekryteringsbolag med kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar. Som konsult hos oss får du utvecklas både hos oss och våra kunder, med nära stöd från din Konsultchef som följer din karriär. Här finns också möjlighet att bli aktuell för en kundanställning - om du vill. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivare Zimmermans Rekrytering & HR Konsult AB
https://jobb.zimmermans.se
