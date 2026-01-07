Studietjänst för dig som vill studera till förskollärare eller grundskollär
Sameskolstyrelsen / Grundskollärarjobb / Jokkmokk Visa alla grundskollärarjobb i Jokkmokk
2026-01-07
, Gällivare
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sameskolstyrelsen i Jokkmokk
, Gällivare
, Kiruna
, Sorsele
, Storuman
eller i hela Sverige
Sameskolstyrelsen är en statlig myndighet och har sitt kansli med skolchef, controllers, HR och handläggare i Jåhkåmåhkke.
Sameskolan är en skolform likvärdig grundskolan med undervisning från förskoleklass till årskurs 6. Utgångspunkt för undervisningen är den samiska kulturen och det samiska språket enligt läroplan för sameskolan. Sameskolstyrelsen bedriver efter överenskommelse med respektive kommun även förskola. Sameskolstyrelsen har verksamhet i Giron, Gárasavvon, Váhtjer, Jåhkåmåhkke och Dearna.
Sameskolstyrelsen anordnar fjärrundervisning i de samiska språken och stödjer utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Anställning för studier med lön 20 % samt språkstödjare i pedagogisk verksamhet 10 % 30%
Anställningsvillkor:
Du anställs på en av våra skolor eller förskolor och tjänstgör som språkstödjare 4 timmar per vecka, schemalagt i överenskommelse med rektor på enheten.
Tjänsten är en visstidsanställning i form av vikariat. Du anställs för ett läsår i taget med möjlighet till förlängning förutsatt att du fortsätter studera och att erforderliga beslut inom Sameskolstyrelsen fattas.Kvalifikationer
Du ska vara antagen till och inskriven på en förskollärarutbildning, grundskollärarutbildning, eller en utbildning för lärare i fritidshem.
Studierna kan vara distans eller på studieort men du ska ha möjlighet att arbeta i vår verksamhet varje vecka. Därför vänder vi oss i första hand till dig som är boende på en av de orter där vi bedriver våra skolor och förskolor.
Goda kunskaper i någon av de samiska varieteterna är ett krav. Du ska kunna använda samiskan som arbetsspråk.
En dokumenterat god samarbetsförmåga är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har en positiv människosyn, ett genuint intresse för pedagogik och barns-, och elevers utveckling. Du har en god samisk kulturkompetens och tycker att det är roligt att arbeta med barn och unga.
Vi ser gärna att du har gymnasiala studier i samiska eller kan validera din kompetens med hjälp av Sameskolstyrelsen. Du har ingen pedagogisk utbildning på högskolenivå sedan tidigare.
Vi ser gärna att du går in och jobbar extra i vår verksamhet under studietiden men det är inget krav.
ÖVRIGT
Sameskolstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.
Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregistret innan anställning.
Du som har skyddade personuppgifter har möjlighet att skicka din ansökan med posten eller genom att kontakta myndighetens personalhandläggare på tel: 0971/442 08. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "296/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sameskolstyrelsen
(org.nr 202100-4631) Kontakt
Skolchef
AnnaKarin Länta 097144204 Jobbnummer
9671436