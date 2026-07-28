Studiestödjare vid behov till mellanstadieskolor i nordöstra Göteborg
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad AB / Pedagogjobb / Göteborg Visa alla pedagogjobb i Göteborg
2026-07-28
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Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
OM OSS
Stadsmissionens studiestöd syftar till att ge elever i årskurs 4–6 bättre förutsättningar att klara sin skolgång och nå fullföljda studier. Vårt studiestöd är både en egen pedagogisk insats och en viktig ingång till att stärka barnets generella levnadsvillkor – i och utanför skolan.
Genom trygga relationer, struktur och stöd vill vi bidra till ökad skolnärvaro, stärkt självkänsla och framtidstro hos barnen.
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu studiestödjare vid behov till våra verksamheter i nordöstra Göteborg. Studiestödet bedrivs på Lövgärdesskolan, Gårdstensskolan och Bergsgårdsskolan, och under hösten utökas verksamheten till Utmarksskolan och Gärdsåsskolan.
Arbetet omfattar:
Upp till 4 arbetspass per vecka, à 2,5 timmar per tillfälle
Förlagt till vardagseftermiddagar måndag–torsdag, kl. 13.00–17.00 (exakta tider sätts inför varje nytt läsår)
Möjlighet till extra pass vid behov
Som studiestödjare stöttar du barnen i deras skolarbete efter skoltid och bidrar till en meningsfull fritid under loven. Varje studiestödstillfälle bemannas av studiestödjare, volontärer samt en socialarbetare. Mellanmål erbjuds alltid, och verksamheten kompletteras med lovaktiviteter samt barnråd.
VEM ÄR DU
Du har gymnasiekompetens och det är meriterande om du har erfarenhet inom studiestöd sedan tidigare.
Du följer vårt framtagna studiestödskoncept och agerar föredömligt som vårt ansikte utåt. Du är kreativ och arbetar utifrån de förutsättningar och medel som finns, samt brinner för att skapa goda förutsättningar för barn i deras studier.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav. Det är meriterande med språkkompetens i arabiska och somaliska. Har du även pedagogisk erfarenhet prioriterar vi det högt.
Du är förstås bra på att passa tider, har gott om tålamod och gärna ett leende på läpparna då vi möter barn med olika behov i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, som att du tycker om att möta barnen och kan erbjuda ett adekvat/gott studiestöd.
Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst. Här kan du läsa Stadsmissionens värdegrund www.stadsmissionen.org/om-oss.
PRAKTISK INFORMATION
Inför anställning krävs ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister.
Sista dag att ansöka är 1 september 2026
Du är varmt välkommen med din ansökan!
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om Göteborgs Stadsmission?
Hemsida: www.stadsmissionen.org
Facebook: www.facebook.com/GbgStadsmission/
Linkedin: https://se.linkedin.com/company/g-teborgs-stadsmission
Instagram: @gbgstadsmission @stadsmissionenssecondhand_gbg @restaurangsvinn
Vill du stödja Göteborgs stadsmissions arbete?www.stadsmissionen.org/ge-stod/.
Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster
Göteborgs Stadsmission gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad AB
(org.nr 556746-3038), https://www.stadsmissionen.org/
Första Långgatan 28B (visa karta
)
413 27 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Stadsmission Kontakt
Rend Babker, Enhetschef 031-7553776 Jobbnummer
10014312