Studielön för sjuksköterskestudenter T6 till neurokirurgavdelning 85 E
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-05-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde neuro
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Möjlighet att ansöka om studielön
Är du sjuksköterskestudent och intresserad av att jobba inom Neurokirurgi när du har slutfört din utbildning och tagit examen som sjuksköterska? Vi erbjuder dig som påbörjar termin 6 på sjuksköterskeprogrammet och som väljer att påbörja din karriär hos oss efter avslutade studier, möjligheten att ansöka om studielön under din sista termin (termin 6).
Varför ska du arbeta hos oss?
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du blir en skicklig och viktig del i vårt team
• Du får en individuell inskolning där fokus kommer att vara att få dig att känna trygghet i rollen som sjuksköterska
• Du kommer få möjlighet att vara utvecklas som sjuksköterska för att kunna bli en kompetent och trygg sjuksköterska
• Du kommer vara en viktig del i att utveckla avdelningens arbete och arbetsmiljö
• Du kommer få en ökad förståelse av sjuksköterskans viktiga roll och arbete
Som nyexaminerad sjuksköterska hos oss på Neurokirurgavdelningen 85E kommer du få en lärorik och trygg grund att stå på med omväxlande arbetsuppgifter och en och lärorik start i ditt nya yrke. Ibland känns steget mellan utbildning och arbetsliv stort och för att du ska få möjlighet att växa in i din nya roll så kommer du under ditt första år hos oss på Akademiska sjukhuset bli en del av vårt kliniska utvecklingsår (KUÅ).
KUÅ är en obligatorisk yrkesintroduktion för dig som är nyexaminerad sjuksköterska och anställd i Region Uppsala som syftar till att du får vässa dina kliniska färdigheter, nätverk med andra nyutexaminerade och ha reflektionstid tillsammans med erfarna sjuksköterskor. Läs mer om Kliniskt utvecklingsår | Akademiska (https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/kliniskt-utvecklingsar/).
Vår verksamhet
Vid verksamhetsområdet neuro bedriver vi högspecialiserad vård för patienter med sjukdomar och skador i nervsystemet och ögonsjukdomar. Vi arbetar med utredning och diagnostik samt medicinsk och kirurgisk behandling av såväl akuta tillstånd som kroniska sjukdomar i nervsystemet och ögon. Verksamhetsområdet är uppdelat i sektionerna neurokirurgi, neurologi, ögonsjukdomar och klinisk neurofysiologi.
Hos oss på neurokirurgen 85E kommer du som nyexaminerad sjuksköterska jobba med neurokirurgi på vår neurokirurgiska vårdavdelning 85E. På 85E möter du akuta neurokirurgiska patienter och elektiva patienter som vårdas på avdelningen innan och efter operation. Avdelningen har ett omväxlande tempo med tid för egen reflektion. Här utvecklar du kunskap och förståelse kring vården av den neurokirurgiska patienten.
Parallellt med den kliniska verksamheten bedriver vi en hög aktivitet av forskning, utbildning och utveckling i nära samarbete med Uppsala universitet och näringslivet. Vår vision är att vara nationellt och internationellt ledande när det gäller vård, forskning och undervisning inom neuro-området och ögonsjukdomar.
Din kompetens
Du är sjuksköterskestudent som läser termin 6. Du är intresserad av att jobba i team kring akuta och komplexa sjukdomstillstånd. Du har ett flexibelt och nyfiket förhållningssätt och god samarbetsförmåga.
Du är lyhörd och ansvarstagande. Du tar hjälp när det behövs och ser vikten av god kommunikation. Du väljer med hjärtat och vill börja jobba på TOPPEN efter slutförd examen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning som omvårdnadsassistent. Vid inlämnande av legitimation görs anställningen om till en tillsvidareanställning som sjuksköterska.
Du förbinder dig till att jobba 12 månader hos oss efter genomförd examen. Det finns möjlighet att under studietiden jobba som undersköterska eller omvårdnadsassistent, men det är inget krav.
Din nya tjänst kommer, om inget annat avtalas, innebära heltidsarbete med tjänstgöringsskyldighet dygnets alla timmar, så kallad rotationstjänstgöring. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Cornelia Moström, 018-611 40 48
Facklig representant nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS705/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9936385