Studielön för sjuksköterskestudenter T6 till Hösten 2026
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-02-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde geriatrik, rehabiliterings- och smärtcentrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Möjlighet att ansöka om studielön
Är du sjuksköterskestudent och intresserad av att jobba inom slutenvården på verksamhetsområde geriatrik, rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum, när du har slutfört din utbildning och tagit examen som sjuksköterska? Vi erbjuder dig som påbörjar termin 6 på sjuksköterskeprogrammet och som väljer att påbörja din karriär hos oss efter avslutade studier, möjligheten att ansöka om studielön under din sista termin (termin 6).
Väx in i rollen
Som nyexaminerad sjuksköterska hos oss på Akademiska sjukhuset kommer du få omväxlande arbetsuppgifter och en trygg och lärorik start i ditt nya yrke. Ibland känns steget mellan utbildning och arbetsliv stort och för att du ska få möjlighet att växa in i din nya roll så kommer du under ditt första år hos oss på Akademiska sjukhuset bli en del av vårt kliniska utvecklingsår (KUÅ).
KUÅ är en obligatorisk yrkesintroduktion för dig som är nyexaminerad sjuksköterska och anställd i Region Uppsala som syftar till att du får vässa dina kliniska färdigheter, nätverka med andra nyutexaminerade och ha reflektionstid tillsammans med erfarna sjuksköterskor. Läs mer om Kliniskt utvecklingsår | Akademiska (https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/kliniskt-utvecklingsar/)
Vår verksamhet
Alla arbetsroller som finns inom geriatrik och rehabiliteringsmedicin har en sak gemensamt, det är meningsfullt, spännande och utvecklande att arbeta inom vårt verksamhetsområde. Våra verktyg är vetenskap och beprövad erfarenhet och till vår hjälp har vi Akademiska sjukhusets samlade resurser. Vi vågar prova nya vägar och vår drivkraft är att göra skillnad för våra patienter varje dag. Vi arbetar ständigt med förbättring och har tagit fram arbetssätt där patienten sätts i centrum och alla professioners kompetens tas tillvara.
Våra avdelningar är:
30A Geriatriska akutvårdsavdelning
30B Ortogeriatriska avdelningen
85C Rehabiliteringsmedicin och neurogeriatrisk avdelning
Din kompetens
Du är sjuksköterskestudent som påbörjar termin 6. Du är intresserad av geriatrik och eller rehabiliteringsmedicin. Du vill börja jobba vid någon av våra tre vårdavdelningar efter slutförd examen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så som att du är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Du har ett flexibelt och nyfiket förhållningssätt och god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning som biträde. Vid inlämnande av legitimation görs anställningen om till en tillsvidareanställning som sjuksköterska.
Du förbinder dig till att jobba 12 månader hos oss efter genomförd examen. Det finns möjlighet att under studietiden jobba som omvårdnadsassistent, men det är inget krav.
Din nya tjänst kommer, om inget annat avtalas, innebära heltidsarbete med tjänstgöringsskyldighet dygnets alla timmar, så kallad rotationstjänstgöring.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
30A Avdelningschef Lena Mattsson 018-6113966, lena.m.mattsson@akademiska.se
30B Avdelningschef Anngela Ingvarsson 018-6114036, anngela.ingvarsson@akademiska.se
85C Avdelningschef Ann Wettervik 018-617 12 72 (tel:0186171272) ann.wettervik@akademiska.se
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi rekryterar fortlöpande under ansökningstiden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS303/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9754443