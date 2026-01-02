Studielön för sjuksköterskestudenter T6 - ortopedi och handkirurgi
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-01-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Möjlighet att ansöka om studielön
Är du sjuksköterskestudent och intresserad av att jobba på ortopedavdelning när du har slutfört din utbildning och tagit examen som sjuksköterska? Vi erbjuder dig som påbörjar termin 6 på sjuksköterskeprogrammet och som väljer att påbörja din karriär hos oss efter avslutade studier, möjligheten att ansöka om studielön under din sista termin (termin 6).
Väx in i rollen
Som nyexaminerad sjuksköterska hos oss på Akademiska sjukhuset kommer du få omväxlande arbetsuppgifter och en trygg och lärorik start i ditt nya yrke. Ibland känns steget mellan utbildning och arbetsliv stort och för att du ska få möjlighet att växa in i din nya roll så kommer du under ditt första år hos oss på Akademiska sjukhuset bli en del av vårt kliniska utvecklingsår (KUÅ).
KUÅ är en obligatorisk yrkesintroduktion för dig som är nyexaminerad sjuksköterska och anställd i Region Uppsala som syftar till att du får vässa dina kliniska färdigheter, nätverka med andra nyutexade och ha reflektionstid tillsammans med erfarna sjuksköterskor. Läs mer om Kliniskt utvecklingsår | Akademiska (https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/kliniskt-utvecklingsar/)
Vår verksamhet
70AB är en avdelning fördelade på två våningsplan. Ortopedavdelning 70A ligger på våning 8 och 70B på våning 7 vid ingång 70.
På 70A har vi främst ett akut inflöde av patienter som vårdas pre- och postoperativt för olika frakturtyper, dvs skador som uppkommit efter trauman. En del patienter kan till exempel ha sågat sig i handen på jobbet, brutit ett ben på en skidresa eller varit med om en trafikolycka med högenergivåld. Andra patienter kan efter fall i samma plan ha fått en höftfraktur eller fått en infektion som kräver amputation. På så sätt är vårt patientklientel varierande vad gäller ålder och bakomliggande sjukdomar. Vi har också läkare som har specialistkompetens på komplicerade bäckenfrakturer och svåra handkirurgiska ingrepp vilket gör att vi tar emot patienter från stora delar av landet.
Till 70B kommer en stor del av vår planerade vård. Här hjälper vi patienter med artros som behöver protesförsörjning i höft- knä- eller axelleder. Det akuta inflödet utgörs till största del av patienter med traumatiska frakturer på ryggrad och nacke, stora diskbråck som kräver akut operation eller patienter med infektioner som förutom antibiotikabehandling kräver kirurgisk åtgärd. Vi har läkare som är högspecialiserade på protes- och ryggkirurgi vilket innebär att vi också här bedriver riks-och regionsjukvård.
Vårdtiderna är varierande och kan sträcka sig från en dag upp till flera veckor. Vi arbetar i team med professioner så som: sjuksköterskor, undersköterskor, apotekare, kurator, underläkare, specialistläkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare.
Hos oss får du en bred kunskap om den ortopediska patienten samt om pre- och postoperativ vård. Förutom den ortopediska åkomman har flertalet av våra patienter också andra bakgrundssjukdomar som även de kan komma att behöva behandlas. Detta medför att du också får en bred medicinsk kunskap.
Din kompetens
Vi söker dig som är sjuksköterskestudent och som påbörjar termin 6. Du är intresserad av att arbeta på en ortopedkirurgisk avdelning med medicinsk bredd och vill börja jobba på avdelning 70AB efter slutförd examen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så som att du är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Du har ett flexibelt och nyfiket förhållningssätt och god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning som omvårdnadsassistent. Vid inlämnande av legitimation görs anställningen om till en tillsvidareanställning som sjuksköterska.
Du förbinder dig till att jobba 12 månader hos oss efter genomförd examen. Det finns möjlighet att under studietiden jobba som undersköterska eller omvårdnadsassistent, men det är inget krav. Din nya tjänst kommer, om inget annat avtalas, innebära heltidsarbete med tjänstgöringsskyldighet dygnets alla timmar, så kallad rotationstjänstgöring. Provanställning kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande avdelningschef Anton Gavell, 018-611 65 02
Biträdande avdelningschef Björn Pagnell, 018-611 44 02
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS874/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
Akademiska sjukhuset (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9667188