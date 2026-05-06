Studielön för sjuksköterskestudenter T6 - hjärtintensivvårdsavdelning 50G
2026-05-06
Verksamhetsområde hjärt- och lungsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Möjlighet att ansöka om studielön
Är du sjuksköterskestudent och intresserad av att jobba på hjärtintensivvårdsavdelning 50G när du har slutfört din utbildning och tagit examen som sjuksköterska? Vi erbjuder dig som påbörjar termin 6 på sjuksköterskeprogrammet och som väljer att påbörja din karriär hos oss efter avslutade studier, möjligheten att ansöka om studielön under din sista termin (termin 6).
Väx in i rollen
Som nyexaminerad sjuksköterska hos oss på Akademiska sjukhuset kommer du få omväxlande arbetsuppgifter och en trygg och lärorik start i ditt nya yrke. Ibland känns steget mellan utbildning och arbetsliv stort och för att du ska få möjlighet att växa in i din nya roll så kommer du under ditt första år hos oss på Akademiska sjukhuset bli en del av vårt kliniska utvecklingsår (KUÅ).
KUÅ är en obligatorisk yrkesintroduktion för dig som är nyexaminerad sjuksköterska och anställd i Region Uppsala som syftar till att du får vässa dina kliniska färdigheter, nätverka med andra nyutexaminerade och ha reflektionstid tillsammans med erfarna sjuksköterskor.
Läs mer om kliniskt utvecklingsår | Akademiska (https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/kliniskt-utvecklingsar/).
Vår verksamhet
Vårt verksamhetsområde innefattar hjärt- och lungmedicin, klinisk fysiologi samt thoraxkirurgi. Hjärtsjukvården inom vårt verksamhetsområde bedrivs på två vårdavdelningar; slutenvård på 50G och dagvård på 50F. Inom verksamhetsområdet sker det mycket utveckling och forskning som är spännande att få vara med i.
På avdelning 50G vårdar, behandlar, undersöker och utreder vi akut sjuka hjärtpatienter dygnet runt. Patienterna kommer in med t.ex. hjärtinfarkt, rytmrubbning i hjärtat och hjärtsvikt och behöver ett akut omhändertagande. Vi har även vår dagvård på 50F med planerade ingrepp för hjärtpatienter.
Ditt uppdrag
Som blivande sjuksköterska hos oss är du en del av vårt härliga team. Som ny sjuksköterska får du en individanpassad inskolning i sex veckor samt utbildningsdagar med ex A-HLR och teoretisk utbildning där du får undervisning i relevanta ämnen som rör hjärtsjukvård. Vi har erfarna sjuksköterskor som ger klinisk handledning till nya medarbetare. Fortbildning är viktig för oss och det finns ett utarbetat introduktionsprogram med undervisning.
Du kommer jobba i team med undersköterska och ansvara för hjärtpatienter i ert vårdlag. Våra patienter är ofta i behov av hjärtövervakning. Vi har två vårdlag med högre vårdnivå där patienter kan övervakas med artärnål, få avancerad medicinsk behandling så som vasopressor och behandling med NIV (Non invasiv ventilation).Publiceringsdatum2026-05-06Kvalifikationer
Vi söker dig som är sjuksköterskestudent och påbörjar termin 6.
Din kompetens
Vi söker dig som är intresserad av hjärtsjukvård och vill börja jobba på avdelning 50G efter slutförd examen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så som att du är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Du har ett flexibelt och nyfiket förhållningssätt och god samarbetsförmåga. Du gillar ett högt och växlande tempo. Man behöver inte ha vana av EKG-tolkning inför start hos oss.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning som omvårdnadsassistent. Vid inlämnande av legitimation görs anställningen om till en tillsvidareanställning som sjuksköterska. Din nya tjänst kommer, om inget annat avtalas, innebära heltidsarbete med tjänstgöringsskyldighet dygnets alla timmar, så kallad rotationstjänstgöring. Du förbinder dig till att jobba 12 månader hos oss efter genomförd examen. Det finns möjlighet att under studietiden jobba som undersköterska eller omvårdnadsassistent, men det är inget krav.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Anna Länsberg, 018-611 44 91
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Rekrytering sker fortlöpande - så tveka inte att söka. ????
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS600/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA
