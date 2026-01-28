Studiehandledare + modersmålslärare i franska till Kunskapsskolan Nacka
Kunskapsskolan i Sverige, där även Kunskapsgymnasiet ingår, startade sina första skolor år 2000 och har idag 29 grundskolor och sex gymnasier med 1 350 medarbetare och 14 400 elever. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
Kunskapsskolan Nacka söker studiehandledare och modersmålslärare i franska
Kunskapsskolan Nacka växer och från och med hösten 2025 är vi en F-9 skola.
Vi söker 1 st studiehandledare och modersmålslärare i franska
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan medarbetare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Som medarbetare på Kunskapsskolan är du aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbetslag och i ämneslag. Öppenheten mellan medarbetare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.
Kunskapsskolan Nacka är en grundskola för årskurs F-9 och har idag cirka 350 elever. Skolan startade 2001 har nöjda medarbetare, elever och vårdnadshavare. Skolan ligger i Finntorp i Nacka nära Sickla och Nacka Forum med goda kommunikationer både från Slussen och Värmdö.
Meriterande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenheter av att arbeta med barn och ungdomar samt att du har goda grundkunskaper i de flesta skolämnen.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din förmåga att bygga relationer. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna och har ett intresse av undervisning i vår pedagogiska modell.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska och franska samt förmågan att samarbeta med andra ämneslärare.
Tjänstens utformning
Tjänsten är en visstidstjänst på några timmar varje vecka för nyanländ elev från Afrika med modersmål franska. Eleven behöver hjälp i alla ämnen på franska så du blir länken mellan ämnesläraren och eleven. De första veckorna kan det bli ganska många timmar. Till att börja med gäller det fram till sommaren men med möjlighet till förlängning. Det finns även möjligheter att vikariera som timvikarie på skolan därutöver om du är intresserad av det.
Rekryteringsprocessen
Ansökan sker via länken nedan senast den 16 februari. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Sara Hillefors på sms på 0733-688235
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556566-1815) Arbetsplats
Kunskapsskolan Jobbnummer
9708688