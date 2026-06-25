Studiehandledare i tyska till Tyringe skola, 10-15%
Hässleholms kommun / Pedagogjobb / Hässleholm Visa alla pedagogjobb i Hässleholm
2026-06-25
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Detta erbjuder vi dig!
Nu har du möjlighet att bli en av våra medarbetare som arbetar med eleverna på Tyringe skola F-3. Vi har behov av en studiehandledare i tyska till en elev på lågstadiet i åk 3. Du kommer ha ett nära samarbete med dina kolleger då ni tillsammans har en viktig roll i elevens utveckling mot utbildningens mål.
Som studiehandledare utgår ditt uppdrag ifrån elevens tidigare skolbakgrund, vilka förkunskaper eleverna har i det svenska språket och de ämne som ingår i elevens timplan.
Vem är du?
Vi söker dig som behärskar tyska och har mycket goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Du ska ha goda kunskaper inom de ämnen som ingår i grundskolans läroplan. Tidigare erfarenhet av arbete som studiehandledare eller pedagogiskt arbete är meriterande. Som person ser vi gärna att du är engagerad i att vägleda eleverna till goda resultat och hjälpa dem att träna och utveckla sina förmågor. Vi ser att du är tydlig och strukturerad i ditt arbete med eleverna. Du bidrar till ett positivt samarbetsklimat på arbetsplatsen och är bra på att samarbeta och skapa goda relationer till kollegor och elever.Publiceringsdatum2026-06-25Övrig information
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister ska uppvisas före anställning. Du kan hämta det på Polisens hemsida. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Hässleholms kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande avtal.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Tjänsten är placerad på Tyringe skola. Vi har ett nära sam- och utvecklingsarbete med rektorsområdet för F-6 i Tyringe, Röke, Finja och Västra Torup. I området kommer vi under läsåret arbeta med tre fokusområden: elevernas delaktighet, elevernas språkliga förmåga samt trygghet och studiero.
Tyringe skola har ett fantastiskt läge centralt placerad i Tyringe med närhet till naturen, vilket är en stor tillgång för elevernas utveckling och lärande. I nära anslutning till skolområdet finns även Tyrehallen, Tyrshage och Tyrs hov, en idrottsanläggning med idrottshall, simhall, ishall och bowlinghall under samma tak. Skolan ligger med närhet till tåg- och busstation. Vi är en F-9 skola med ca 600 elever, uppdelat på två rektorsområden.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Nytorget (visa karta
)
291 80 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tyringe skola F-6 Kontakt
Fackliga företrädare nås genom kommunens växel. 0451-267000 Jobbnummer
9979471