Studiecoach till Finsam finansierat projekt i Höganäs kommun
Höganäs kommun Kommunledningskontoret / Yrkesvägledarjobb / Höganäs Visa alla yrkesvägledarjobb i Höganäs
2026-04-24
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höganäs kommun Kommunledningskontoret i Höganäs
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Kommunledningskontoret (KLK) är en av kommunstyrelsens förvaltningar och ansvarar för att leda och samordna en mängd olika kommunövergripande uppdrag. Förutom att strategiskt styra och samordna kommunens projekt är uppdraget att vara det ultimata stödet för kommunens sju förvaltningar. Att se behov, analysera, skapa förutsättningar, komma med förslag och utmana kring saker och ting som är viktiga för kommunen, koncernen och för vår samhällsutveckling. Allt genomförs med kvalité, hjärta och en nypa attityd.
Kommunledningskontoret består av kommunkansli, HR-, ekonomi, IT-, kommunikations-, utvecklings-, exploaterings- och näringslivsavdelningen.
Höganäs kommun söker en studiecoach till ett samverkansprojekt som kommer att finansieras av Samordningsförbundet NNV Skåne https://www.finsamnnvskane.se
Projektet genomförs i samverkan mellan sex kommuner i nordvästra Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Syftet med projektet är att stärka individers möjligheter att påbörja eller återuppta studier som ett steg mot arbete och egen försörjning. Samtliga kommuner som är medlemmar i Samordningsförbundet NNV Skåne kommer under våren att rekrytera en studiecoach till respektive kommun.
Arbetet kommer att utgå från metoderna Supported Education och Case Management. Projektet leds av en processamordnare och genomförs i nära samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter och verksamheter.
Tjänsten är placerad i Höganäs och innebär ett nära samarbete med både interna och externa aktörer.
Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Som studiecoach arbetar du med att stödja individer som behöver extra stöd för att komma vidare till studier. Målgruppen kan vara personer som står långt från arbetsmarknaden och som av olika skäl inte har fullföljt tidigare studier.
I uppdraget ingår bland annat att:
* kartlägga individens förutsättningar för studier
* motivera och stödja deltagare inför studiestart eller fortsatta studier
* tillsammans med deltagaren ta fram en plan mot studier
* Arbete kommer även ske i deltagarens bostad med syfte att motivera till fortsatta studier
* arbeta utifrån metoderna Supported Education och Case management
* samverka med exempelvis vuxenutbildning, arbetsmarknadsverksamhet, socialtjänst och andra myndigheter
* följa upp deltagarnas utveckling
* dokumentera insatser och resultat
* bidra till projektets utveckling och uppföljning i nära samverkan med projektets processsamordnare och övriga studiecoacher inom projektet.
Arbetet sker både genom individuella möten och i samverkan med andra professioner. Rollen förutsätter att du trivs med samarbete, eftersom uppdraget som studiecoach innebär omfattande samordning med andra professioner inom vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten och ekonomiskt bistånd. Du kommer även att vara delaktig i praktiska inslag såsom studiebesök och skuggning, och behöver därför vara bekväm med att din arbetsdag utgår från verksamhetens olika lokaler. I rollen som studiecoach förväntas du bidra till korta ledtider, god tillgänglighet och en trygg kontaktväg för deltagare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* eftergymnasial utbildning inom exempelvis beteendevetenskap, socialt arbete, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* erfarenhet av arbete med personer som behöver stöd i sin väg mot arbete eller studier
* god förmåga att samverka med olika aktörer
* god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom:
* arbetsmarknadsinsatser
* studiestödjande verksamhet
* myndighetssamverkan
* arbete utifrån Supported Education, IPS eller Case managementDina personliga egenskaper
Du har ett professionellt bemötande och god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du arbetar strukturerat och har förmåga att motivera och stödja människor i förändringsprocesser. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer är planerade att äga rum den 18 maj 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320938". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs kommun
(org.nr 212000-1165)
263 82 HÖGANÄS Arbetsplats
Höganäs kommun Kommunledningskontoret Kontakt
Processutvecklare
Drazen Leibel drazen.leibel@hoganas.se 042-337556 Jobbnummer
9873147