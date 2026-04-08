Studie-och yrkesvägledare på deltid till MoA Lärcentrum i Huddinge
2026-04-08
1997 var året då MoA Lärcentrum startade i Linköping, med visionen att erbjuda en högkvalitativ, varm och hjärtlig utbildning för vuxna. MoA Lärcentrum erbjuder bland annat vård- och omsorgsutbildning, barn- och fritidsutbildning och försäljning och serviceutbildning. Vi kan med stolthet säga att vi idag är ett av de större utbildningsföretagen inom vård-och omsorgsutbildningar. Vi på MoA Lärcentrum känner stor glädje och stolthet över att årligen utbilda elever och bidra till att fler människor får en anställning efter att ha studerat hos oss. Vårt mål är att alltid vara elevernas första val i öppna jämförelser mellan skolor. Vi lever efter våra ledord och värderingar Hjärtligt - Inspirerande - Engagerande - med Kvalité. Vi värderar starkt vår teamkänsla och att ha kul och trivas på arbetet!
Beskrivning av arbetsuppgifter:
Som studie- och yrkesvägledare hos oss på MoA Lärcentrum arbetar du nära eleverna och är en viktig del av teamet med bland annat lärare, administratör, specialpedagog, APL-samordnare och rektor på skolan. Du deltar på våra möten och elevkonferenser. Tillsammans ger ni eleverna de bästa förutsättningarna för att lyckas med studierna. I rollen som studie- och yrkesvägledare kommer du att träffa eleverna enskilt och i grupp, i klassrummet och via digitala kanaler. Du vägleder och uppmuntrar eleverna i deras studiesituation och synliggör vilka möjliga vägar mot arbetslivet och fortsatta studier som finns. Arbetet sker på plats i skolan och du behöver vara tillgänglig för både drop-in och bokade vägledningssamtal. Vår skola ligger centralt i Huddinge med närhet till kollektivtrafik. I rollen som SYV ingår du i skolans resursteam samt i valideringsteamet.
Arbetet innefattar bland annat att:
• Ha elev-, lärar- och kundkontakt som håller hög service
• Ha professionell studie- och yrkesvägledning
• Revidera och gå igenom studieplaner (ISP) för de studerande både hos oss och hos uppdragsgivare.
• Motiverande samtal med elever enskilt och i grupp kan förekomma
• Arbeta med validering och ingå i skolans valideringsteam
• Vägledning på plats, via teams och lär-plattform samt både på drop-in och bokade möten
• Samverka med kommunernas studie- och yrkesvägledare samt andra uppdragsgivare.
• Delaktig i skolans marknadsföring och delta på mässor
• Vara eleverna behjälplig i ansökan mot vidare studier.
• Hålla i informationsträffar i elevgrupperna kan förekomma med fokus på arbetsmarknad och arbetssökningsprocessen, exempelvis rådgivning i utformning av CV, meritförteckning och personligt brev.
• Stötta eleverna i sina ansökningar till CSN och informera om andra möjliga studie- och bidragsmedel som finns att söka samt ordna med intyg av olika slag.
• Ta fram olika typer av rapporter/statistik som ska till företagsledning och kommuner.
• Ha ett nära samarbete med övriga funktioner och kollegor på skolorna
Formell kompetens
Du delar våra värderingar Inspirerande, Engagerad, Hjärtlig och kvalitetsmedveten.
Du ska vara behörig studie- och yrkesvägledare med en studie- och yrkesvägledarexamen.
Du har erfarenhet av arbete med elever inom Komvux däribland de utbildningar vi erbjuder.
Du är en van datoranvändare och lär dig nya program snabbt samt god kännedom om Gy25.
Du tycker om att möta elever i både klassrumssituation samt via olika digitala forum.
Du är duktig på att organisera och planera din tid samt motiveras av att stödja och leda människor.
Du har tålamod, ett starkt engagemang, en god människokännedom och är kommunikativ i så väl tal som skrift.
Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss behöver du vara flexibel och se utmaningen i att arbeta i en organisation som strävar efter att hela tiden utvecklas och bli bättre. Du är utåtriktad och har förmågan att nå ut till eleverna, kollegor och huvudmän. Det är också viktigt att du vill ha roligt på jobbet och att du möter utmaningar med en positiv lösningsorienterad inställning. Vi arbetar som ett team vilket innebär att vi ser den stora nyttan av delaktighet och tanken om att göra saker tillsammans. Vi strävar efter mångfald vad gäller kön, funktionsnedsättning, ålder och kulturell bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som kreativitet, samarbetsförmåga och vilja att utveckla verksamheten. Det är meriterat om du har kunskaper i följande system: Alvis, Itslearning, Sharepoint samt Officepaketet.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök senast: 2026-05-22. Intervjuer sker fortlöpande, tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan.
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Varaktighet: Tillsvidare (vi tillämpar provanställning på 6 månader
Heltid/deltid: Deltid 50%
Lön: Månadslön. Vi på MoA Lärcentrum har kollektivavtal.
Ansökan: Är du personen vi söker och vill vara med i vårt team, är du hjärtligt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt! Du ansöker genom att mejla ditt CV, personliga brev och examensbevis till: daniela.bethgabriel@moa-larcentrum.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: daniela.bethgabriel@moa-larcentrum.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Studie-och yrkesvägledare".
Arbetsgivare Forsman och Nydahl AB
Huddinge Stationsväg 5 (visa karta
141 35 HUDDINGE
MoA Lärcentrum Huddinge
