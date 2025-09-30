Studie-och yrkesvägledare med individkoordinerande uppdrag
2025-09-30
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
På Vägledningscentrum har vi samlat kommunens kompetens inom vägledning och arbetsmarknad i samma arbetsgrupp med studie- och yrkesvägledare, KAA- samordnare och medarbetare med olika arbetsmarknadskompetenser. Detta för att skapa en bred studie- och yrkesvägledning och kunna samordna med arbetsmarknadens förutsättningar som är i ständig förändring.
Vi skapar förutsättningar för studier och arbete för medborgarna i Bjuv i alla åldrar, allt ifrån barnen i förskolan till ungdomar som ska söka till gymnasiet till vuxna som ska ges möjlighet att komma vidare i sitt yrkesliv. Tillsammans med dina kollegor, arbetar du för att ge Bjuvs invånare en så god valkompetens inför framtiden som det är möjligt.
Som studie- och yrkesvägledare med individkoordinerande ansvar arbetar du på Vägledningscentrum med att stötta individer som är aktuella inom:
Ekonomiskt bistånd
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Arbetsförmedlingen
SFI och vuxenutbildning
Du är en nyckelperson i att kartlägga, motivera och vägleda individer vidare mot utbildning, praktik eller arbete - alltid med individens mål i fokus.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du får använda din vägledarkompetens fullt ut. Ett engagerat team med bred kompetens inom arbetsmarknadsfrågor. Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt. Kompetensutveckling och ett kollegialt lärande.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
* Genomföra vägledningssamtal med fokus på utbildningsvägar och yrkesmål
* Genomföra informationsinsatser/Gruppvägledning med fokus på utbildningsvägar och arbetsmarknad
* Skapa individuella utvecklingsplaner i samverkan med individen och andra aktörer
* Anordna olika typer av praktikplatser/subventionerade anställningar
* Samordna insatser och följa upp progression
* Samverka med vuxenutbildningen, SFI, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och andra relevanta aktörer
* Bidra till utveckling av vägledningsinsatser på VägledningscentrumKvalifikationer
Examen i studie- och yrkesvägledning
* Erfarenhet av arbete med individer i behov av särskilt stöd eller som står långt från arbetsmarknaden
* God kännedom om utbildningssystemet, arbetsmarknadens krav och vägledningsmetodik
* Förmåga att skapa tillit och motivera individer i förändringsprocesser
* Erfarenhet av samverkan med myndigheter och kommunala verksamheter
ÖVRIGT
Om du blir erbjuden tjänsten ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se
Tjänsten är placerad på Vägledningscentrum i Bjuv och kan komma att omfördelas efter behov. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280460/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjuvs kommun
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bjuvs kommun, Lärcentrum Kontakt
Enhetschef
Malin Ozmander malin.ozmander@bjuv.se 042-4585778 Jobbnummer
