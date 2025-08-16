Studie-och yrkesvägledare i varierande tjänst i Eskilstuna
Man måste Må har en tydlig vision - Att vara en kraftkälla för företag och människor som vill utvecklas. Till oss kan du vända dig när du vill ta nästa steg, som företag eller som individ.
Genom hög kompetens, ett genuint engagemang och ett prestigelöst arbetssätt vill vi smitta vår omgivning med motivation och inspiration.Publiceringsdatum2025-08-16Om tjänsten
Vi utför tjänsten Karriärvägledning som leverantör till Arbetsförmedlingen. Det är en arbetsmarknadspolitisk insats i syfte att deltagaren stöd och möjlighet till att göra väl genomtänkta val för att hitta hållbara vägar till utbildning och arbete. Målet med tjänsten är att deltagaren efter en intensiv insats ska bli mer medveten om sina kompetenser och förmågor samt vad som behöver utvecklas kompetensmässigt för att uppnå sitt mål, få en ökad medvetenhet kring kontinuerlig kompetensutveckling och vikten av livslångt lärande, samt vidga sina perspektiv och utmanas i sina föreställningar i förhållande till kön, social och kulturell bakgrund, samt bli mer medveten om möjligheter utanför sin erfarenhetssfär.
Kombinerad roll SYV och Handledare:
I rollen kommer du ha ett helhetsansvar för deltagarna gällande planering, dokumentation, uppföljning samt vara ett kontinuerligt stöd i planering mot en karriärplan.
Vi söker dig som är bekväm med att på egen hand hålla i gruppaktiviteter, föreläsningar, ge information om arbetsmarknaden och studiemöjligheter. Det finns möjlighet att utveckla utförandet och komma med egna tankar och idéer. I arbetsuppgifterna ingår även att nätverka med företag och utbildningssamordnare i syfte att boka individuellt anpassade studiebesök för deltagare som går tjänsten Karriärvägledning hos oss.
För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du är självgående, driven, resultatinriktad och flexibel. Du behöver ha dokumentationsvana och erfarenhet av liknande arbete.
I arbetsuppgifterna ingår också individuella SYV-samtal med deltagarna för att göra en grundlig kartläggning samt vägledning som ska resultera i en karriärplan för respektive deltagare.
Arbetstider
Tjänsten är för tillfället på deltid där du kommer arbeta i våra lokaler i Eskilstuna.
Arbetstider enligt ÖK.
Vi erbjuder
Ett varierande jobb men stora möjligheter att själv påverka dina arbetsdagar och utformandet/uppbyggandet av tjänsten på plats. Du kommer att sitta i kontorshotell med nya fräscha lokaler. Vi är ett starkt team på Man måste Må som jobbar tillsammans för att nå sina mål. Kvalifikationer
Du har studie- och yrkesvägledarexamen och det är meriterande om du har erfarenhet av att ha jobbat med vägledning inom vuxenutbildning tidigare.
Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
