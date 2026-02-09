Studie-och yrkesvägledare för vuxenutbildning och SFI
Staffanstorps kommun, IFO - Enheten för Vuxna / Yrkesvägledarjobb / Staffanstorp Visa alla yrkesvägledarjobb i Staffanstorp
2026-02-09
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Staffanstorps kommun, IFO - Enheten för Vuxna i Staffanstorp
Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN
Arbetsmarknadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde med individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning, kommunalt aktivitetsansvar och integration. Vårt arbete vilar på helhetssyn, delaktighet och den enskildes ansvar. Genom våra stöd-, vård- och behandlingsinsatser vill vi stärka människors förmåga till förändring och ökad självständighet.
Förvaltningen består av fem enheter: Barn och familj, Stöd och behandling, Vuxen, Mottag och vägledning samt Kvalitets- och verksamhetsstöd.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Vill du göra verklig skillnad i vuxna människors liv? Som studie- och yrkesvägledare inom kommunal vuxenutbildning har du en nyckelroll i att stödja vuxna individer mot nya möjligheter, ökad kompetens och en starkare etablering på arbetsmarknaden.
Vår verksamhet bedriver ingen egen utbildning utan samverkar med flera kommuner i regionen för att möta kommuninvånarnas behov. Det ger dig en varierad och utvecklande roll med breda kontaktytor och god möjlighet att påverka kvaliteten i vägledningsarbetet.
I uppdraget ingår bland annat:
* Ge professionell, likvärdig och individanpassad studie- och yrkesvägledning till vuxna
* Stödja studerande i att göra välgrundade val utifrån mål, livssituation och arbetsmarknadens behov
* Informera och vägleda kring utbildningsvägar, behörighet, studiefinansiering och regelverk
* Samverka nära andra kommuner, utbildningsanordnare och interna funktioner
* Följa upp studier och bidra till hållbara studieplaner
* Dokumentera vägledningsinsatser i tillgängliga digitala system
* Aktivt bidra till utveckling och kvalitetssäkring av kommunens studievägledning för vuxnaKvalifikationer
Vi söker dig som har studie- och yrkesvägledarexamen med god kunskap om kommunal vuxenutbildning och det svenska utbildningssystemet. Du trivs i mötet med olika typer av människor och har ett coachande och professionellt förhållningssätt. Du arbetar självständigt, strukturerat, med hög rättssäkerhet och mycket god kommunikativ förmåga. Rollen innebär även att aktivt bidra till utveckling av arbetssätt och rutiner. Vi värdesätter flexibilitet, initiativförmåga och en nytänkande inställning för att kontinuerligt utveckla vägledningen utifrån vuxnas behov och verksamhetens uppdrag.
Meriterande är om du dessutom:
* Har erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet
* Har erfarenhet av arbete inom vuxenutbildning och SFI
* Har arbetat med samverkan mellan kommuner och externa utbildningsanordnare
* Har god kännedom om den regionala arbetsmarknaden
ÖVRIGT
Urval sker löpande och intervjuer kan påbörjas under annonseringstiden.
Vi har ersatt det personliga brevet med urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-65". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Staffanstorps kommun
(org.nr 212000-1017) Arbetsplats
Staffanstorps kommun, IFO - Enheten för Vuxna Kontakt
Enhetschef, Vuxen
Amanda Perborn amanda.perborn@staffanstorp.se 046-251117 Jobbnummer
9729959