Studie- och yrkesvägledare vuxenutbildning i Klippan
2026-01-19
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Vuxenutbildningen i Klippan är förlagd till två enheter i centrala Klippan. På Storgatan bedriver vi SFI, GRUV, gymnasiekurser, särskild utbildning för vuxna och yrkesvux mot kock, bageri, försäljning och service, vård- och omsorg. På Tegelområdet genomför vi yrkes-, arbetsmarknads- och uppdragsutbildningar mot anläggnings-, fordons- och transportbranschen, samt YH-utbildning till trafiklärare.
Vi driver utbildningar av en hög kvalitet, med kompetenta medarbetare, i väl anpassade lokaler och med hög nivå på utrustningen. Vi är en positiv arbetsplats som hela tiden strävar efter att utveckla verksamheten. Med målgruppen i fokus vill vi bidra till att lösa samhällets kompetensförsörjningsutmaningar i nära samverkan med våra branschkollegor.
Det övergripande målet med vuxenutbildningen i Klippan är att kunna stödja övergången till arbetsmarknaden, och därmed bidra till samhällets kompetensförsörjning, där utbildning är ett av våra viktigaste verktyg. Övergripande ska alla våra studerande och deltagare få en god grund, den ledning och stimulans de behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling, för fortsatt utbildning och individuell utveckling och att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.
Du ser möjligheterna från potentiella deltagare eller studerande, insatser och utbildningar, samt arbetsmarknaden och branschers olika behov. I rollen har du ett ansvar för att möta potentiella studerande som är intresserade av studier, samt redan studerande inom vuxenutbildning som har behov av ytterligare vägledning mot studier. En av de viktigaste delarna i arbetet är att upplysa om det möjligheter som studier kan ge och vara väl insatt i det utbildningsutbud som vi kan erbjuda för att stödja övergången till arbetsmarknaden, ibland via ytterligare studier eller på högre nivå. Samverkan mellan gymnasieskola, arbetsmarknads- och utvecklingsenheten och vuxenutbildningen är viktig del i framgången. Kunskap om, etablerade nätverk och tillgång till kontakter med arbetsgivare, branscher och Arbetsförmedling eller andra myndigheter är en tillgång i arbetet.
En del av arbetet innebär resor till exempel till Malmö och antagning av elever för vårt bussutbildningsprojekt i samarbete med Skånetrafiken. De elva kommunerna inom Familjen Helsingborg arbetar tillsammans med en gemensam ansöknings- och antagningsenhet, ett process som innebär att en del mer eller mindre administrativa arbetsuppgifter ingår i tjänsten. Kvalifikationer
Studie- och yrkesvägledarutbildning är avgörande. Eventuella andra relevanta akademiska utbildningar är en tillgång. Övriga utbildningar som kan bidra till arbetet är meriterande och en tillgång. Erfarenhet av Studie- och yrkesvägledning inom komvux är ett krav.
Förmågan att arbeta med människor är av avgörande betydelse. Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Det är avgörande att du kan leverera resultat genom vägledning till olika utbildningar. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt utifrån ansökan, urval och antagning. Du har lätt för att fokusera på människors behov, med ett positivt bemötande och uppnå en god tillfredsställelse i mötet med verksamheten.
Vuxenutbildning och arbetsmarknaden präglas av snabba förändringar och behov, du kan vid behov anpassa dig och ditt arbetssätt med en förmåga att se möjligheter före att se hinder. Du visar respekt och känslighet för andra människors behov, till exempel kulturella och religiösa olikheter. Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både intern och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Du bygger för att kunna utföra dina arbetsuppgifter effektiva nätverk inom och utanför organisationen.
ÖVRIGT
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri.
Vi arbetar med ett löpande urval i våra tjänster vilket innebär att vi kontaktar och intervjuar kandidater under ansökningstiden.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister. Ersättning
