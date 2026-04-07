Studie- och yrkesvägledare till Ystad Gymnasium!
Ystad kommun / Yrkesvägledarjobb / Ystad Visa alla yrkesvägledarjobb i Ystad
2026-04-07
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.
Ystad gymnasium är en skola som består av olika fem områden som vart och ett leds av rektor och bitr rektor. Utifrån en pensionsavgång söker nu område 4 en ny Studie -och yrkesvägledare till sin verksamhet som består av elever tillhörande anpassad gymnasieskola samt introduktionsprogrammen. Tjänsten är på 75%.
Arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare hos oss vägleder du elever både individuellt och i grupp och stöttar dem i att hitta sin väg vidare mot studier, praktik eller arbete. Du arbetar aktivt med övergångar, studieplanering och att stärka elevernas förmåga att göra välgrundade val.
Du samverkar nära med mentorer, EHT och externa aktörer såsom tex arbetsförmedling och företag. Du bidrar till att skapa tydliga och hållbara vägar vidare efter skolan.
I rollen ingår bland annat att:
* Vägleda elever individuellt och i grupp
* Stödja elever i studieplanering, upprätta och kontinuerligt följa upp elevens studieplan.
* Du arbetar aktivt med eleven och elevens framtidsval
* Arbeta med övergångar till vidare studier eller arbetsliv
* Samverka med elevhälsa, pedagoger och externa aktörer
* Bidra till skolans utvecklingsarbete och likvärdiga möjligheter för alla elever
* Samverkar med bland annat Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Kommunens aktivitetsansvar(KAA)Kvalifikationer
Vi söker en engagerad studie- och yrkesvägledare som vill arbeta nära elever på Introduktionsprogrammen (IM) och anpassad gymnasieskola.
Hos oss får du en viktig roll i att skapa framtidstro, struktur och möjligheter för elever med olika bakgrund och behov. Du blir en del av ett nära samarbete med pedagoger, elevhälsa och skolledning där elevens utveckling alltid står i centrum.
Du har för tjänsten adekvat utbildning som Studie och yrkesvägledare och det är meriterade om du arbetat med ungdomar inom anpassad skola och/ eller elever inom introduktionsprogrammen(IM). Arbetet är varierande och kräver att du är flexibel och att du tar egna initiativ. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har ett genuint engagemang för ungdomars utveckling ,är trygg, har förmåga att bygga goda relationer samt lösningsfokuserad .
Du har en god förmåga att anpassa din vägledning efter den enskilda elevens behov och trivs med att samarbeta med båda skolans övriga personal samt med föräldrar. Du vill vara en aktiv del av skolans utveckling
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Utdrag ur polisens belastningsregistret kommer att begäras innan eventuell anställning.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316574". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Arbetsplats
Ystads kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare
Charlotte Ivarsson Lundberg charlotte.ivarsson@edu.ystad.se Jobbnummer
9839572