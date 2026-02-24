Studie- och yrkesvägledare till Westerlundska gymnasiet, vikariat
2026-02-24
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Westerlundska gymnasiet har fördelarna från både den lilla och den stora gymnasieskolan. Hos oss erbjuds en stimulerande vardag i samlade studiemiljöer som andas studiero. Tack vare nära samarbete med studie- och yrkesvägledning, elevhälsa och pedagogiskt stöd har vi möjlighet att se och möta varje elevs enskilda behov.
Skickliga och entusiastiska pedagoger håller i undervisningen och vi har högre andel legitimerad personal än rikssnittet. Entreprenörskap är en viktig del i våra utbildningar vilket genom åren resulterat i flera priser och utmärkelser.
I vår skolrestaurang lagas god och nyttig mat, på plats i skolans kök. Vi ger goda möjligheter till kompetensutveckling och arbetar även med friskvård.
Westerlundska gymnasiet ligger placeradi nya fina lokaler centralt i Enköping. I närheten av skolan går direktbussar till Uppsala och Västerås och på promenadavstånd ligger järnvägsstationen. Med tåg tar det 45 minuter till Stockholm och 15 minuter till Västerås. Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett arbetslag och blir en av fem studie-och yrkesvägledare som har en viktig roll på skolan och jobbar nära skolans ledning. Studie- och yrkesvägledarna har stora möjligheter att forma sin verksamhet, både i det egna arbetet och tillsammans med arbetslaget.
De program du kommer att ansvara för är Ekonomiprogrammet, El- och energiprogrammet och Fordons- och transportprogrammet.
I arbetsuppgifterna ingår vägledning i grupp men framförallt med enskilda elever. Du ska kunna informera och vägleda om utbildningsval, yrkesmöjligheter och framtida arbetsmarknad utifrån elevernas förutsättningar och önskemål. Du ska också kunna stimulera elevens intresse och nyfikenhet för kommande val och inriktningar under och efter sin tid på Westerlundska. Du delar vår vision om att varje elev ska ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har studie- och yrkesvägledarexamen eller är i slutet av din utbildning till vägledare. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha jobbat med vägledning tidigare. Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheterna i förändringar. Du talar välformulerat och engagerat i enskilda möten och i små och stora grupper. Du lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang samt skapar kontakter och underhåller relationer.
I ditt arbetssätt planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt och sätter upp och håller tidsramar. En del av arbetet är digitalt och sker i olika system som tex. Edlevo, Prorenata och Teams. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är ett vikariat på ca 10 månader.
Urvalsprocessen sker löpande under annonseringstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista annonseringsdag.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här: https://enkoping.se/foretag-och-arbete/jobba-i-enkoping.html#box-Personuppgiftersamtskyddadidentitet
Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta Visma Recruit på 0771-693 693.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308114". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun, Westerlundska gymnasiet Kontakt
Administrativ chef
Maria Johansson maria.johansson@enkoping.se 0171-62 56 38 Jobbnummer
9761436