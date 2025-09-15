Studie- och Yrkesvägledare till vuxenutbildningen inom Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Lärcentrum är en nationell organisation där sektionen för Vuxenutbildning bedriver utbildning för Kriminalvårdens klienter. Vid varje anstalt i landet och vissa häkten finns ett eller flera lärcentrum där lärare undervisar på grundläggande och gymnasial nivå, motsvarande kommunal Vuxenutbildning, liksom utbildning i svenska för invandrare. Vuxenutbildningen är nationellt sammanhållen och organiserad för att studierna ska fungera oavsett vilket verksamhetsställe en klient kommer till och även om hen förflyttas under studierna. Som studie- och yrkesvägledare kommer du att arbeta från regionkontoret i MalmöPubliceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en grupp av studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledarna är geografiskt utspridda över landet och har rektor som närmaste chef. Allt arbete sker i nära samverkan mellan studie- och yrkesvägledare, rektorer samt övriga medarbetare inom Kriminalvårdens Vuxenutbildning. Studie- och yrkesvägledningen är en resurs för alla intagna i häkte och anstalt. I arbetet ingår uppgifter som till exempel motiverande samtal, stöd kring individuell studieplanering och behörighetsfrågor. Vägledningen med intagna sker per telefon.
Arbetet innebär planering och genomförande utifrån nationella styrdokument, verksamhetens mål, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Allt arbete sker från Kriminalvårdens lokaler.Kvalifikationer
I din roll som studie- och yrkesvägledare har du en vilja och förmåga att motivera, entusiasmera och leda studerande att nå sina mål. Du är tydlig och engagerad i ditt arbete och har god förmåga att skapa struktur och systematik. Arbetet bedrivs både självständigt och i nära samarbete med kollegor, varför god samarbets- och initiativförmåga är viktiga egenskaper liksom att du kan arbeta självständigt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Studie- och yrkesvägledarexamen
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
• God datorkunskap och vana att arbeta med digitala stödsystem.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av vägledning inom vuxenutbildning eller gymnasieskola.
• Erfarenhet av vägledning på distans via telefon
• Erfarenhet av att arbeta med människor i en socialt utsatt situation
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Provanställning kan komma att tillämpas.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
